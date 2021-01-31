Генпрокуратура и РКН требуют блокировать данные о «завышенной» численности участников протеста и «фейки» о насилии силовиков

Распространение «фейков» об акциях протеста будет «незамедлительно» блокироваться, «распространители» — привлекаться к ответственности, заявили в Роскомнадзоре (РКН).

Там заявили, что в социальных сетях началось «распространение фейков», касающихся акций протеста 31 января: «На основании требований Генпрокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей

блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций»,

— уверили в РКН, пригрозив штрафами от 800 тыс. до четырех млн рублей.

Акции протеста 31 января, анонсированные командой политика Алексея Навального, проходят во многих городах России. По данным ОВД-Инфо, к 13:00 по мск известно о 878 задержанных, из них 113 — во Владивостоке, 100 — в Москве, 91 — в Красноярске.