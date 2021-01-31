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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
«ОВД-Инфо»: число задержанных в России превысило 1500 человек
В России на акциях протеста 31 января задержали 1502 человека. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».
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По данным «ОВД-Инфо» на 14:10, задержали более 1500 человек.
Больше всего задержанных в Москве — 307. В Красноярске задержали 147 человек, во Владивостоке – 117. В Москве и Питере продолжают задерживать людей в центре.
Ранее на выходе из дома был задержан ведущий YouTube-канала «Штаб» Дмитрий Низовцев, также в метро задержали экс-фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова.
Во Владивостоке, где больше всего задержанных, протестующие по льду уходили от полиции в сторону стадиона Динамо. На акцию, по предварительным данным, пришли несколько сотен человек.
В Самаре, где на акцию, по оценкам нашего корреспондента, собралось порядка двух тысяч человек, задержаны шеф-редактор «Эха Москвы в Самаре» Сергей Курт-Аджиев, ведущая радиостанции Татьяна Брачий и корреспондент «Волга. МБХ медиа» Илья Нечаев.
Массовые акции также проходят в Красноярске, Екатеринбурге, Новосибирске, Петербурге и других городах.
На данный момент МВД не публикует сведений о численности участников протестов.
Уже вторые выходные подряд люди выходят на улицы, требуя освободить оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного 17 января в аэропорту Шереметьево. Всю прошлую неделю шли задержания сторонников политика. Управления Следственного комитета в восьми регионах возбудили уголовные дела о «применении насилия в отношении силовиков» на акциях 23 января. Несмотря на это, штабы Навального по всей стране объявили новые акции.
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