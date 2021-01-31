В России выявили 18 359 новых случаев COVID за сутки

В России за сутки выявили 18 359 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 30 января, за день во всей стране выявили 19 032 новых случаев COVID-19.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 850 439. В Москве за последние сутки выявили 2284 новых случаев заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге 2160, в Московской области — 1082, в Нижегородской области — 464, в Воронежской — 375.

Всего за все время пандемии в России от COVID-19 скончались 73 182 человека, из них 485 — за последние сутки.

Число случаев заражения COVID-19 в мире уже составило 102,5 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 26 млн), а также в Индии (более 10,7 млн) и Бразилии (более 9,1 млн). Россия — на четвертом месте.