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Обновляемый гид «Новой» по преследованиям протестующих

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№ 9 от 29 января 2021

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В России выявили 18 359 новых случаев COVID за сутки

Общество47

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В России за сутки выявили 18 359 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 30 января, за день во всей стране выявили 19 032 новых случаев COVID-19.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 850 439. В Москве за последние сутки выявили 2284 новых случаев заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге 2160, в Московской области — 1082, в Нижегородской области — 464, в Воронежской — 375.

Всего за все время пандемии в России от COVID-19 скончались 73 182 человека, из них 485 — за последние сутки.

Число случаев заражения COVID-19 в мире уже составило 102,5 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 26 млн), а также в Индии (более 10,7 млн) и Бразилии (более 9,1 млн). Россия — на четвертом месте.

Теги:
ng, COVID-19, коронавирус

Что произошло за день 30 января. Коротко

Общество1 684

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  • Полиция задержала главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова и составила на него протокол по по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ о повторных призывах к участию в несогласованной акции 23 января. Суд над Смирновым пройдет 3 февраля, его уже отпустили из ОВД. Обвинение Смирнова строится на ретвите шуточного поста, в котором отмечается его внешнее сходство с вокалистом панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Во время задержания оперативник в штатском и силовики в бронежилетах оставили пятилетнего сына Смирнова, с которым тот вышел на прогулку, без присмотра родителей. Сам Смирнов 23 января не участвовал в протестной акции. Прекращения его преследования требуют «Новая газета», «Медуза», The Bell, VTimes, «Проект», «Холод», «Дождь», «Открытые медиа», «Тайга.инфо», «Важные истории», «Такие дела», DOXA, «МБХ Медиа», Sports.ru, «Бумага», «Весьма», «Эхо Москвы», «7х7», «ОВД-Инфо», «Адвокатская улица», ProUfu, KozaPress, The Insider, «Сноб», Znak.com, The New Times и другие СМИ.
  • Власти Москвы запретили автомобилистам парковать автомобили в центре города. Ранее по распоряжению полиции метрополитен закрыл несколько станций метро вокруг Кремля на время протестов 31 января, также в воскресенье будет ограничен доступ к центральным улицам для пешеходов и автомобилей. Мэрия Москвы заявила, что ранее опубликованное распоряжение о закрытии общественных мест в центре носит рекомендательный характер, а убытки бизнесу от закрытия центра города компенсироваться не будут. Кроме того, сотрудники полиции в штатском просят кафе и рестораны в центре Москвы заранее отключить Wi-Fi в центральном районе. Об отключении интернета сообщают и постояльцы отелей.

  • СК возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере (30 млн рублей) против руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко, который, по версии следствия, «оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК)*». По версии силовиков, Хоменко и «иные лица» ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, так как внесли в документы «заведомо ложные сведения» о стоимости работ по ремонту зданий образовательных учреждений. Сейчас Хоменко находится в Украине.

  • Координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов под видеозапись сложил с себя полномочия и обратился к горожанам с просьбой не выходить на протесты 31 января. Ролик с Трегубовым опубликовал телеграм-канал «Силовики», предположительно связанный с правоохранителями. Где и когда записано видео, неизвестно.Трегубов отбывает уже вторые сутки административного ареста. В видео присутствует склейка с повторением одной и той же фразы. Это позволяет предположить, что координатор штаба произносит заранее написанный текст. Сам Трегубов в обращении к прокурору сообщил, что просит считать данные им в отсутствие адвоката показания полученными под пытками. Он подчеркнул, что боится за свою жизнь, а угроза ему исходит от правоохранителей. Похожее видео с «извинениями» протестующего за участие в митингах выложила и полиция Мурманска. Что сейчас происходит с запечатленным на нем молодым человеком — неизвестно.

  • СК возбудил дела о нападении на полицейских по следам протестов 23 января в Екатеринбурге, Тольятти и Курске. Кроме того, против 27-летнего жителя Новосибирска возбудили уголовное дело о массовых беспорядках. Ему вменяют публикацию видеороликов с призывами к «погромам» 31 января. Его также обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

  • Телеграм-канал Mash, связанный, по данным издания Insider, с Администрацией президента России, опубликовал видео, где бизнесмен Аркадий Ротенберг утверждает, что «дворец Путина» на мысе Идокопас в Геленджике якобы принадлежит ему. Он утверждает, что хочет там построить апарт-отель, поэтому там «так много комнат». Бизнесмен якобы приобрел дворец «несколько лет назад». Ротенберг утверждает, что решил рассказать о своем владении из-за «скандала» вокруг «дворца Путина». Перед этим Mash выпустил репортаж из «дворца Путина». Один из представителей технадзора помог Иксанову попасть на объект. Из видео следует лишь то, что там идут строительные работы.

  • Генпрокуратура Беларуси инициировала процесс признания экстремистским исторического бело-красно-белого флага страны. В ведомстве уверили, что «более сотни граждан Беларуси требуют причислить бело-красно-белый флаг, который в годы Великой Отечественной стал символом зверств на белорусской земле, экстремистским». Исторический флаг стал символом протестов в стране, сейчас он относится к незарегистрированной символике и его нельзя использовать на массовых мероприятиях. В остальном он формально не запрещен. 

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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Теги:
kn, главное, протесты, протесты , уголовное дело, аресты
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