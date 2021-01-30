Суд в Нижнем Новгороде отправил в СИЗО настоятеля храма Летающего Макаронного Монстра

Московский районный суд Нижнего Новгорода отправил настоятеля храма Летающего Макоронного Монстра Михаила Иосилевича в СИЗО до 28 февраля по делу о «нежелательной организации», рассказал юрист Алексей Матасов изданию NN.ru.

Иосилевичу изменили меру пресечения с подписки о невыезде на арест, так как он, по мнению следствия, «оказывает давления на свидетеля».

Свидетелю по делу Ярославу Грачу поступали угрозы от человека, голос которого, по словам Грача, похож на голос Иосилевича. В телеграм-канале Иосилевича указано, что звонок свидетелю якобы мог быть пранком от Евгения Вольнова.

Адвокат Матасов подчеркивает, что никто не проводил экспертизу аудиозаписи звонка и не устанавливал номер телефона.

Днем ранее силовики пришли с обыском к Михаилу Иосилевичу и предъявили поручение о производстве оперативно-разыскных мероприятий.

Правоохранники возбудили уголовное дело о «нежелательной организации» против Иосилевича 1 октября 2020 года. 8 октября Иосилевичу предъявили обвинение. Следствие посчитало, что Иосилевич предоставил в храме пастафарианцев помещение для проведения мероприятия по обучению наблюдателей на выборах в местную городскую думу «в целях посягательства на основы конституционного строя». Следователи также связали семинары с «Открытой Россией»*. При этом у самой «Открытой России» нет местного отделения в Нижнем Новгороде.

Силовики в рамках уголовного дела пришли с обысками самому Иосилевичу, а также к четырем гражданским активистам и журналистке местного издание Koza.Press Ирине Славиной. Славина впоследствии совершила акт самосожжения около здания местного МВД в знак протеста против давления властей.

*внесена Минюстом РФ в список нежелательных организаций