Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Обновляемый гид «Новой» по преследованиям протестующих

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 9 от 29 января 2021

Читать номер

Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова отпустили из ОВД с обязательством о явке в суд

Политика722

722
 

Главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова отпустили из Тверского ОВД с обязательством о явке в суд. Его обвиняют в повторных «призывах к участию несогласованной акции» 23 января по ч.8 ст. 20.2 КоАП, сообщает адвокат «Апологии протеста» Алан Гамазов.

Фото: «Апология протеста»

Суд над Смирновым пройдет 3 февраля.

Как сообщает «Апология протеста» со ссылкой на материалы дела, главреда «Медиазоны» Смирнова обвиняют в призывах к участию в несогласованном митинге из-за ретвита шуточного поста, в котором отмечается его внешнее сходство с вокалистом панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным.

Днем 30 января полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском задержали Смирнова на выходе из дома в Москве. Силовики ждали Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с пятилетним сыном. Дождаться приезда жены Смирнова силовики отказались и отдали сына коллеге журналиста.

Журналист «Медиазоны» Егор Сковорода подчеркнул, что Смирнов 23 января не выходил из дома и не участвовал в протестной акции. 

Ранее, 27 января, в квартиру матери главреда «Медиазоны» в Алтуфьево пришли с обыском. Смирнов тогда заявил, что следователь полтора часа допрашивал его мать, из квартиры забрали несколько книг и жесткий диск. 

Освобождения Смирнова и прекращения его преследования требуют «Новая газета», «Медуза», The Bell, VTimes и издания «Синдиката-100».

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
kn, коап, овд, медиазона, смирнов
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera