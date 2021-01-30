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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова отпустили из ОВД с обязательством о явке в суд
Главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова отпустили из Тверского ОВД с обязательством о явке в суд. Его обвиняют в повторных «призывах к участию несогласованной акции» 23 января по ч.8 ст. 20.2 КоАП, сообщает адвокат «Апологии протеста» Алан Гамазов.
Суд над Смирновым пройдет 3 февраля.
Как сообщает «Апология протеста» со ссылкой на материалы дела, главреда «Медиазоны» Смирнова обвиняют в призывах к участию в несогласованном митинге из-за ретвита шуточного поста, в котором отмечается его внешнее сходство с вокалистом панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным.
Днем 30 января полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском задержали Смирнова на выходе из дома в Москве. Силовики ждали Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с пятилетним сыном. Дождаться приезда жены Смирнова силовики отказались и отдали сына коллеге журналиста.
Журналист «Медиазоны» Егор Сковорода подчеркнул, что Смирнов 23 января не выходил из дома и не участвовал в протестной акции.
Ранее, 27 января, в квартиру матери главреда «Медиазоны» в Алтуфьево пришли с обыском. Смирнов тогда заявил, что следователь полтора часа допрашивал его мать, из квартиры забрали несколько книг и жесткий диск.
Освобождения Смирнова и прекращения его преследования требуют «Новая газета», «Медуза», The Bell, VTimes и издания «Синдиката-100».
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