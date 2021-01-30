РКН потребовал от Telegram не распространять «данные граждан России». Там публикуют сведения о силовиках, предположительно разгоняющих акции протеста

Роскомнадзор направил обращение к Telegram Group Inc. и потребовал прекратить «незаконное распространение персональных данных», сообщается на сайте регулятора.

В РКН заявили, что информация, публикуемая на платформе мессенджера Telegram, может нарушать закон «О персональных данных» и политику конфиденциальности самого сервиса.

Федеральная служба не уточняет, о какой именно персональной информации идет речь в требованиях. Газета «Коммерсантъ» в свою очередь заметила, что один из открытых каналов в Telegram собирает сведения о полицейских и сотрудниках Росгвардии, участвовавших в разгонах и задержаниях во время всероссийских протестов 23 января.

«Для поиска информации владельцы канала используют программы для распознавания лиц по фотографии и уже утекшие в сеть базы данных», — пишет издание.

На неназванный изданием канал подписаны 8,5 тыс. человек. Там опубликованы имена силовиков, их фотографии, ссылки на профили в соцсетях, контактные телефоны и данные о семьях. Сервис также позволяет анонимно загрузить данные о сотрудниках полиции или Росгвардии, уточняет Ъ.

До 26 января в мессенджере существовал аналогичный канал «Опппознание», куда неизвестные загружали личные данные протестующих. На данный момент канал заблокирован.