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№ 9 от 29 января 2021

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Ректор госуниверситета в Астрахани заявил, что «с болью в сердце» отчислил троих студентов за участие в акции 23 января

Общество453

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Ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов подтвердил, что отчислил троих студентов за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. На сообщение в паблике «Прямая линия с ректором АГУ» обратила внимание «Медиазона», первыми публикацию отметили в «Юг.МБХ медиа».

«Вы знаете, что после событий 23 января несколько студентов нашего университета были наказаны в административном порядке и руководство университета, совместно со студенческим самоуправлением, были вынуждены принять решение об отчислении троих студентов. 

Эти приказы я подписывал с болью в сердце, 

потому что переживаю за каждого и каждую из вас. Но закон есть закон», — уверил Маркелов, не уточнив имена тех, кого отчислил из-за акции 23 января.

Он заявил, что нужно подумать «сто раз, когда вас зовут принять участие в несанкционированных митингах, шествиях или совершить еще какие-то противоправные действия».

Ранее Роскомнадзор потребовал удалить видеообращение на YouTube-канале редакции студенческого журнала DOXA о недопустимости ограничения права молодых людей на протест и незаконности отчисления из учебных заведений за участие в них. В своем видеообращении сотрудники DOXA рассказывали, что университеты «угрожают студентам отчислением» и назначают на эти даты незапланированные экзамены и зачеты.

Теги:
давление, студенты, ng, астрахань
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