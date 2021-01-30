Против жителя Новосибирска возбудили уголовное дело о массовых беспорядках из-за «призывов» к участию в акции 31 января

Следственный комитет (СК) по Новосибирской области возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ч. 3 ст. 212 УК) против 27-летнего жителя Новосибирска. Об этом сообщается на сайте местного СК.

Ему вменяются «призывы» к участию в акции 31 января 2021 года. Силовики утверждают, что с 23 по 26 января он опубликовал во «ВКонтакте» видеозапись, «обращенную к неограниченному кругу лиц, содержащую призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимися насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления» силовикам во время акции 31 января.

В отношении жителя Новосибирска также возбудили дело по ч 2. ст. 280 УК — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей». Сейчас он находится под стражей.

После всероссийских акций протеста 23 января силовики задержали более четырех тысяч человек и возбудили более 20 уголовных дел. Координаторы региональных штабов политика Алексея Навального практически все находятся под арестом, многим сторонникам оппозиции предъявлено обвинение по 20.2 КоАП, 19.3 КоАП, а также по «санитарному делу» (ст. 236 УК) и по делу о насилии над силовиками (ст. 318 УК).