Координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов под видеозапись сложил с себя полномочия и обратился к горожанам с просьбой не выходить на протесты 31 января. Ролик с Трегубовым опубликовал телеграм-канал «Силовики», предположительно связанный с правоохранителями.

«Я отказываюсь от своих полномочий, потому что не согласен с политикой штаба Навального выводить людей на несогласованные шествия. Я за закон и порядок, все шествия должны быть согласованы с исполнительной властью», — заявил он на камеру. Где и когда записано видео, неизвестно. Сейчас Трегубов отбывает уже вторые сутки административного ареста.

Далее Трегубов два раза повторяет фразу «а кто будет отвечать за задержанных и пострадавших?».

В видео на этом моменте присутствует склейка, что позволяет предположить, что координатор штаба произносит заранее написанный текст.

29 января районный суд арестовал Трегубова на пять суток за организацию митинга 31 января (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ). С четверга он находился в статусе задержанного в рамках расследования так называемого санитарного дела.

Утром в день проведения всероссийских протестных акций, 23 января, Трегубова также доставили в отдел полиции, суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей за организацию несогласованного митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Летом 2020 года белорусские силовики заставили лидера протестного движения Светлану Тихановскую с листа зачитать обращение к гражданам с просьбой не выходить на митинги. Видеозапись выступления публиковли связанные с властью телграм-каналы. Позже выяснилось, что съемка велась в кабинете главы ЦИК Беларуси.

После этого Тихановскую выдворили в Литву.