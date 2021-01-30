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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
СК возбудил два уголовных дела о применении насилия против силовиков на протестах в Екатеринбурге
Следственный комитет по Свердловской области возбудил два уголовных дела о применении насилия против правоохранников на акции 23 января в Екатеринбурге, сообщается в пресс-релизе СК.
Фигурантами дела стали два молодых человека 1996 и 1997 годов рождения. По версии следствия, они применили насилия к двум полицейским на территории Сквера 275-летия Екатеринбурга. Им грозит до 5 лет лишения свободы по ч.1 ст. 318 УК РФ.
После всероссийских акций протеста 23 января силовики задержали около 4000 человек. В данный момент в производстве по всей России находятся сотни административных дел. В Москве, Петербурге, Владивостоке и других регионах СК возбудил дела о применении насилия против полиции. Несколько фигурантов этих дел уже находятся в СИЗО.
Теги:kn, екатеринбург, 318 ук, акции протеста, насилие
Координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде, находясь под арестом, под запись отказался от должности и призвал горожан не протестовать
Координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов под видеозапись сложил с себя полномочия и обратился к горожанам с просьбой не выходить на протесты 31 января. Ролик с Трегубовым опубликовал телеграм-канал «Силовики», предположительно связанный с правоохранителями.
«Я отказываюсь от своих полномочий, потому что не согласен с политикой штаба Навального выводить людей на несогласованные шествия. Я за закон и порядок, все шествия должны быть согласованы с исполнительной властью», — заявил он на камеру. Где и когда записано видео, неизвестно. Сейчас Трегубов отбывает уже вторые сутки административного ареста.
Далее Трегубов два раза повторяет фразу «а кто будет отвечать за задержанных и пострадавших?».
В видео на этом моменте присутствует склейка, что позволяет предположить, что координатор штаба произносит заранее написанный текст.
29 января районный суд арестовал Трегубова на пять суток за организацию митинга 31 января (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ). С четверга он находился в статусе задержанного в рамках расследования так называемого санитарного дела.
Утром в день проведения всероссийских протестных акций, 23 января, Трегубова также доставили в отдел полиции, суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей за организацию несогласованного митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).
Летом 2020 года белорусские силовики заставили лидера протестного движения Светлану Тихановскую с листа зачитать обращение к гражданам с просьбой не выходить на митинги. Видеозапись выступления публиковли связанные с властью телграм-каналы. Позже выяснилось, что съемка велась в кабинете главы ЦИК Беларуси.
После этого Тихановскую выдворили в Литву.