Координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде, находясь под арестом, под запись отказался от должности и призвал горожан не протестовать

Координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов под видеозапись сложил с себя полномочия и обратился к горожанам с просьбой не выходить на протесты 31 января. Ролик с Трегубовым опубликовал телеграм-канал «Силовики», предположительно связанный с правоохранителями.

«Я отказываюсь от своих полномочий, потому что не согласен с политикой штаба Навального выводить людей на несогласованные шествия. Я за закон и порядок, все шествия должны быть согласованы с исполнительной властью», — заявил он на камеру. Где и когда записано видео, неизвестно. Сейчас Трегубов отбывает уже вторые сутки административного ареста.

Далее Трегубов два раза повторяет фразу «а кто будет отвечать за задержанных и пострадавших?».

В видео на этом моменте присутствует склейка, что позволяет предположить, что координатор штаба произносит заранее написанный текст.

Позже этот же ролик опубликовало государственное информагентство РИА Новости.

ОБНОВЛЕНО 18:22 Адвокат Трегубова Александр Караваев сообщил, что его доверитель написал обращение на имя прокурора Нижегородской области и председателя Нижегородского областного суда: «Любые мои заявления, показания, обращения, данные мной в отсутствие адвоката Караваева я прошу <...> считать полученными под пытками, давлением, принудительно. Я прошу не верить им, поскольку в настоящий момент я боюсь за свою жизнь и здоровье, угроза которым исходит от правоохранительных органов».

29 января районный суд арестовал Трегубова на пять суток за организацию митинга 31 января (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ). С четверга он находился в статусе задержанного в рамках расследования так называемого санитарного дела.

Утром в день проведения всероссийских протестных акций, 23 января, Трегубова также доставили в отдел полиции, суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей за организацию несогласованного митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Летом 2020 года белорусские силовики заставили лидера протестного движения Светлану Тихановскую с листа зачитать обращение к гражданам с просьбой не выходить на митинги. Видеозапись выступления публиковли связанные с властью телграм-каналы. Позже выяснилось, что съемка велась в кабинете главы ЦИК Беларуси.

После этого Тихановскую выдворили в Литву.