Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ХАКАТОН

Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: открыта регистрация на «Прожектор 2021»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 9 от 29 января 2021

Читать номер

В Москве задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова

Общество615

615
 

В Москве на выходе из дома задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. Об этом сообщает само издание.

 

Смирнов заявил, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском «за участие в акции или призывы (к участию — ред.)». По информации издания, силовики ждали Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с сыном. По информации «Апологии протеста», ему вменяют нарушение митингового законодательства (20.2 КоАП) и доставляют в отдел полиции.

Ранее, 27 января, в квартиру матери главреда «Медиазоны» в Алтуфьево пришли с обыском. Смирнов тогда заявил, что следователь полтора часа допрашивал его мать, из квартиры забрали несколько книг и жесткий диск.

Дополняется

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Полиция: представители компаний допрошены как потерпевшие по делу о перекрытии дорог в Москве

Общество1 052

1 052
 

Несколько юридических лиц признаны потерпевшими по делу о перекрытии дорог в центре Москвы (ч. 1 ст. 267 УК) во время акции 23 января, организованной командой политика Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Силовики заявили, что в рамках уголовного дела они изучили записи с камер видеонаблюдения, а также допросили водителей, «чьи транспортные средства были блокированы участниками несогласованной акции». Полиция установила сумму ущерба предприятиям Москвы, которых признала потерпевшими. Впрочем, силовики не назвали, какие именно юридические лица понесли ущерб, и не уточнили размер компенсации.

Московская полиция еще 24 января — сразу на следующий день после акции — завела уголовное дело из-за перекрытия дорог и тротуаров протестующими. Фигурантам дела грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, штраф в размере заработной платы за период до двух лет, до 240 часов обязательных работ или лишение свободы сроком до года. В ведомстве уверили, что «ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения» организовали перекрытие дорог и тротуаров, из-за чего дорожное движение остановилось.

Теги:
ng, акции протеста, мвд
Больше интересного в вашей ленте
Молодая невеста Константина Ивлева показала, как выглядела до пластики
Вы будете видеть меньше такого
На картинке всего три отличия. Найдёте их за 1 минуту? Тест на внимательность
Вы будете видеть меньше такого
Есть люди, которых нельзя подпускать к технике. И вот доказательства
Вы будете видеть меньше такого
Что стоит за религией. Если она нелогична и ненаучна, почему в неё так верят?
Вы будете видеть меньше такого
«Приятель говорит, что нашел рай на земле»: 5 мест для временного переезда внутри страны
Вы будете видеть меньше такого
О Нурееве и его «уходе» из Парижской оперы
Вы будете видеть меньше такого
Почему о них мало кто знает - Нашёл современные автомагнитолы для большинства авто, по доступной цене
Вы будете видеть меньше такого
Отзыв владельца Renault Arkana 1.3 Turbo
Вы будете видеть меньше такого
Какой Реалми купить в январе 2021? Топ 6 Realme 2021
Вы будете видеть меньше такого
Эдди Джордан назвал требование Льюиса Хэмилтона к Mercedes
Вы будете видеть меньше такого
Отзыв на фильм «Охотник на монстров». Ренессанс Миллы Йовович
Вы будете видеть меньше такого
Купил себе еще одни классные ботинки САТ. Делюсь историей, как компания производит трактора и модную обувь (Я этого не…
Вы будете видеть меньше такого
Гидротрансформатор АКПП: устройство и принцип работы
Вы будете видеть меньше такого
Как вести себя при встрече с медведем.
Вы будете видеть меньше такого
Подарок не нужен? А все равно получите! Ерофей Палыч.
Вы будете видеть меньше такого
Подборка лучших травматических пистолетов
Вы будете видеть меньше такого
Тест: насколько хорошо вы помните школьную математику?
Вы будете видеть меньше такого
Красивые и необычные фигуры из цемента для украшения сада своими руками
Вы будете видеть меньше такого
10 трепетных мелодрам, которые вернут веру в любовь
Вы будете видеть меньше такого
Кто ставит под окнами жителей Самары мачты для базовых станций и законно ли это?
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera