В Москве задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова

В Москве на выходе из дома задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. Об этом сообщает само издание.

Смирнов заявил, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском «за участие в акции или призывы (к участию — ред.)». По информации издания, силовики ждали Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с сыном. По информации «Апологии протеста», ему вменяют нарушение митингового законодательства (20.2 КоАП) и доставляют в отдел полиции.

Ранее, 27 января, в квартиру матери главреда «Медиазоны» в Алтуфьево пришли с обыском. Смирнов тогда заявил, что следователь полтора часа допрашивал его мать, из квартиры забрали несколько книг и жесткий диск.

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