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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
Полиция: представители компаний допрошены как потерпевшие по делу о перекрытии дорог в Москве
Несколько юридических лиц признаны потерпевшими по делу о перекрытии дорог в центре Москвы (ч. 1 ст. 267 УК) во время акции 23 января, организованной командой политика Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
Силовики заявили, что в рамках уголовного дела они изучили записи с камер видеонаблюдения, а также допросили водителей, «чьи транспортные средства были блокированы участниками несогласованной акции». Полиция установила сумму ущерба предприятиям Москвы, которых признала потерпевшими. Впрочем, силовики не назвали, какие именно юридические лица понесли ущерб, и не уточнили размер компенсации.
Московская полиция еще 24 января — сразу на следующий день после акции — завела уголовное дело из-за перекрытия дорог и тротуаров протестующими. Фигурантам дела грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, штраф в размере заработной платы за период до двух лет, до 240 часов обязательных работ или лишение свободы сроком до года. В ведомстве уверили, что «ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения» организовали перекрытие дорог и тротуаров, из-за чего дорожное движение остановилось.