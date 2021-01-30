В Хабаровске и Новосибирске задержали как минимум 20 человек на акциях в поддержку Фургала

В Новосибирске задержали несколько человек на традиционной субботней акции «кормления голубей», участники которой выступают в поддержку Хабаровска. Об этом сообщают ОВД-Инфо и «Тайга Инфо».

По данным ОВД-Инфо, число задержанных приближается к 30, однако «Тайга Инфо» располагает данными о как минимум 17 задержанных. Точное число устанавливается. «Нам заявили, что мы не имеем права устраивать митинг. Но у нас было собрание», — рассказала новосибирская активистка Яна Дробноход, видео из автозака опубликовал на YouTube блогер Тимур Ханов, освещавший события, которого также задержала полиция.

Всех задержанных привезли в Главное Управление МВД, сейчас они находятся в актовом зале здания МВД, вокруг них стоят люди в касках. По информации ОВД-Инфо, при задержании одну женщину ударили об автозак, задержанные потребовали, чтобы ей вызвали скорую помощь, но им отказали.

Одну из задержанных в Новосибирске — Яну Дробноход — увезли в ГСУ ГУ МВД на допрос по «дадинской» статье о неоднократном нарушении правил участия в акциях (ст. 212.1 УК). Она теперь находится в статусе подозреваемой.

В Хабаровске также задержали несколько человек, в том числе и корреспондентку YouTube-канала местного штаба Навального Александру Рунову, которая вела прямой эфир на площади Ленина.

«Я пришла на площадь, включила эфир, ко мне подошли два сотрудника полиции, не представились, по имени меня не назвали, просто повели меня к машине и повезли в отдел», — рассказала ОВД-Инфо Рунова. Она добавила, что она и еще несколько пожилых людей находятся в отделе полиции №4, часть из задержанных людей просто шли мимо по улице.

Один из задержанных в Хабаровске Евгений Козлов заявил ОВД-Инфо, что силовики угрожают ему «дадинской» уголовной статьей о неоднократном нарушении правил участия в акциях (ст. 212.1 УК). По информации издания, Козлов перестал выходить на связь. Штаб Навального в Хабаровске сообщает, что число задержанных — как минимум четыре человека. Местное издание DVHab отмечает, что женщину, стоящую на площади с портретом Иосифа Сталина, не стали задерживать.

Акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с начала июля, когда экс-губернатора задержали и арестовали, сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». Фургалу вменяется организация убийств бизнесменов в 2000-х годах. Сам он свою вину не признает.

Сейчас пост врио губернатора Хабаровского края занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы. Протестующие выступили против его назначения. На митинги и шествия выходили десятки тысяч человек, акции стали самыми массовыми в истории региона.