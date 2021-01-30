Франция, Чехия и Германия закрывают границы из-за распространения COVID-19

Власти Франции решили запретить пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Европейского союза или же прибыть оттуда. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на премьер-министра страны Жана Кастекса.

«Все въезды и выезды через границу Франции за пределы Евросоюза запрещены, за исключением особых обстоятельств», — заявил он, уточнив, что новая коронавирусная мера вступает в силу с 00:00 31 января. При этом попасть во Францию из стран ЕС будет возможно, но только с отрицательным тестом на COVID-19. Исключение — работники, проживающие на приграничных территориях.

Похожее решение приняли и власти Чехии — с 30 января до 15 февраля границы страны для всех иностранцев закроют, они смогут попасть в страну только в случае крайней необходимости, передает Чешское радио. Так, въезд в страну разрешат иностранцам, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии.

Помимо этого, в страну можно будет прибыть при необходимости посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах. Власти предупредили, что на наземных границах страны будут проводиться выборочные проверки.

Германия с 30 января также закрывает свои границы, но только для жителей пяти стран — Великобритании, Португалии, Ирландии, Бразилии и ЮАР. Такое решение власти приняли из-за новой, более заразной, мутации коронавируса, которую впервые выявили в конце прошлого года в Британии. Исключения — для возвращающихся оттуда граждан Германии и иностранцев, имеющих вид на жительство в ФРГ. для этого им необходимо известить федеральную полицию о въезде как минимум за три дня.

По данным университета Джонса Хопкинса, во Франции за все время пандемии выявили более 3,2 млн пациентов с COVID, умерли более 75 тыс. человек. В Чехии зарегистрировали более 972 тыс. инфицированных коронавирусом, скончались более 16 тыс. пациентов. За все время пандемии коронавирусом в Германии заразились более 2,2 млн человек, жертвами инфекции стали более 56 тыс. жителей страны.