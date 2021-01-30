В России выявили 19 032 новых случаев COVID за сутки

В России за сутки выявили 19 032 новых случая заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 29 января, за день во всей стране выявили 19 238 новых случаев COVID-19.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 832 080. Санкт-Петербург находится на первом месте в списке регионов с самым большим приростов COVID за сутки — в городе зарегистрировали 2512 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве за последние сутки выявили 2430 новых случаев заражения COVID-19 (это на 369 меньше, чем накануне), в Московской области — 1069, в Нижегородской области — 472, в Воронежской и Ростовской областях — по 376.

Всего за все время пандемии в России от COVID-19 скончались 72 697 человек, из них 512 — за последние сутки.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в России получили 1 028 591 человек, следует из данных региональных СМИ на 29 января, которые накануне собрала «Новая газета». При этом более 30% привитых (320 тысяч человек) приходится на Москву, в остальных регионах России вакцинировали около 700 тысяч человек.

Число случаев заражения COVID-19 в мире уже составило 102 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 25,9 млн), а также в Индии (более 10,7 млн) и Бразилии (более 9,1 млн). Россия — на четвертом месте.