В Генпрокуратуре Беларуси заявили о планах признать бело-красно-белый флаг экстремистским

Генпрокуратура Беларуси готовит пакет документов для признания экстремистским бело-красно-белого флага «и иной символики». Об этом государственному телеканалу «Беларусь 1» заявила официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак.

Это делается «с учетом ранее проведенной работы Генпрокуратурой по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму», заявила Курчак. В ведомстве уверили, что «более сотни граждан Беларуси требуют причислить бело-красно-белый флаг, который в годы Великой Отечественной стал символом зверств на белорусской земле, экстремистским»: «Соответственно, запретить его к публичной демонстрации», — утверждает представитель Генпрокуратуры.

Бело-красно-белый флаг стал символом протестов в стране, сейчас он относится к незарегистрированной символике и его нельзя использовать на массовых мероприятиях. В остальном он формально не запрещен.

После того, как в Беларуси начались массовые протесты по итогу президентских выборов 9 августа 2020 года, протестующие использовали флаг и бело-красно-белые цвета в качестве символа протеста — люди надевали одежду, аксессуары таких цветов, выходили на митинги с бело-красно-белыми флагами и вывешивали полотна на окнах и балконах. В ответ на это власти снимали их оттуда, выписывали протестующим штрафы и обвиняли в несанкционированных пикетах. Александр Лукашенко называл такой флаг «фашистской символикой».