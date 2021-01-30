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№ 9 от 29 января 2021

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В Генпрокуратуре Беларуси заявили о планах признать бело-красно-белый флаг экстремистским

Общество3

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Генпрокуратура Беларуси готовит пакет документов для признания экстремистским бело-красно-белого флага «и иной символики». Об этом государственному телеканалу «Беларусь 1» заявила официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак. 

Это делается «с учетом ранее проведенной работы Генпрокуратурой по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму», заявила Курчак. В ведомстве уверили, что «более сотни граждан Беларуси требуют причислить бело-красно-белый флаг, который в годы Великой Отечественной стал символом зверств на белорусской земле, экстремистским»: «Соответственно, запретить его к публичной демонстрации», — утверждает представитель Генпрокуратуры.

Бело-красно-белый флаг стал символом протестов в стране, сейчас он относится к незарегистрированной символике и его нельзя использовать на массовых мероприятиях. В остальном он формально не запрещен. 

После того, как в Беларуси начались массовые протесты по итогу президентских выборов 9 августа 2020 года, протестующие использовали флаг и бело-красно-белые цвета в качестве символа протеста — люди надевали одежду, аксессуары таких цветов, выходили на митинги с бело-красно-белыми флагами и вывешивали полотна на окнах и балконах. В ответ на это власти снимали их оттуда, выписывали протестующим штрафы и обвиняли в несанкционированных пикетах. Александр Лукашенко называл такой флаг «фашистской символикой».

Теги:
акции протеста, ng, флаги, беларусь
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