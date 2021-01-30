Экс-главу омского минздрава объявили в международный розыск. Ее уволили после забастовки медиков скорой помощи

Бывшего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову объявили в международный розыск по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) по Омской области.

По версии СК, Солдатова, а также директор «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктор Бабиков и «иные лица» заключали госконтракты с аффилированными коммерческими организациями. В СК заявили, что они поставляли медицинского оборудования «по явно завышенной стоимости», и на это тратились бюджетные средства, выделенные Омской области на борьбу с коронавирусом. По подсчетам следствия, всего региональному министерству здравоохранения был причинен ущерб минимум на 105 млн рублей.

Солдатову заочно заключили под стражу. СК уверил, что экс-министр неоднократно игнорировала вызовы к следователю и скрывается за границей, где — не уточняется.

Солдатова начала работать в Омской области весной 2020 года, до этого она была замминистром здравоохранения Московской области. В марте прошлого года Солдатову назначили советником губернатора Омской области Александра Буркова, она возглавила оперативную рабочую группу по предупреждению распространения COVID-19 в регионе. Уже 1 апреля она возглавила региональный минздрав.

С этой должности ее снял губернатор в ноябре на фоне скандала с бригадами скорой помощи, которые привезли к зданию минздрава региона двух пожилых пациентов в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19 — медики несколько часов безуспешно пытались разместить больных в переполненных городских стационарах.

После Солдатовой должность министра занял врач омской больницы скорой помощи Александр Мураховский, который в августе объяснил состояние впавшего в кому Алексея Навального нарушением обмена веществ.