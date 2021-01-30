СК завел уголовное дело о мошенничестве против «спонсора ФБК»

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, три эпизода) в отношении руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко, который, по версии следствия, «оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК)*». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Силовики утверждают, что в 2017–2019 годах между юридическими лицами, которыми фактически руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено 10 государственных контрактов: Хоменко должен был провести капитальный ремонт в здании техникума. В СК уверили, что Хоменко и «иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы», ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, так как внести в документы «заведомо ложные сведения» о стоимости работ.

Всего было похищено более 30 млн рублей, полученные из бюджета Московской области «в качестве оплаты по госконтрактам», заявили силовики. По версии СК, сейчас Хоменко находится в Украине, ведомство заявило, что он объявлен в розыск.

Накануне, 28 января, силовики возбудили уголовное дело о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК) против соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Кроме того, Олега Навального, Любовь Соболь, Анастасию Васильеву, Марию Алехину и Олега Степанова отправили под домашний арест до 23 марта по «санитарному делу» (ч. 1 ст. 236 УК). Всего силовики возбудили более 20 уголовных дел после протестов 23 января в поддержку Алексея Навального.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента