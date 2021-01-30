В Крыму лишили мандата депутата, критиковавшего главу региона Сергея Аксенова

Городской совет Керчи досрочно прекратил полномочия местного депутата Константина Ерманова, который был одним из главных критиков властей Крыма и лично главы региона Сергея Аксенова. Решение принято 29 января на сессии городского совета.

Как сообщили «Новой» в горсовете Керчи, в республиканском комитете по противодействию коррупции посчитали, что Ерманов намерено скрывал свои доходы.

В частности, в своей декларации за 2019 год он не указал сведения об участии в деятельности юридического лица и данные о трех банковских счетах, на которые поступило более 600 тысяч рублей. Также депутат не указал часть доходов супруги, которая получила за год на свои счета более 365 тысяч рублей. Поэтому глава Крыма принял решение обратится в городской совет Керчи, чтобы депутаты рассмотрели вопрос о соответствии Ерманова занимаемой должности.

По словам экс-депутата, он допустил ошибку при заполнении бумаг. «Два года назад я заполнил по просьбе заведующей детсада бегунок и получил в банке социальную карту. За это время на нее «капнуло» около 10 тысяч рублей. Помимо этого, в сентябре 2014 года я открыл фирму и положил на ее счет 10 тысяч рублей. Прошло более 6 лет, про этот счет я забыл», - заявил во время своего выступления политик.

В разговоре с «Новой» бывший депутат отметил, что надеется вернуть себе мандат в суде, а информация о 900 с лишним тысячах рублей, которые он и его супруга якобы получили на свои банковские счета является ложью.

Для «правильного» голосования, по словам Ерманова, из Симферополя в Керчь был власти республики командировали вице-спикера Госсовета РК Ефима Фикса.

«Некоторые депутаты-«единоросы» начали отказываться голосовать против меня, что для меня было удивительно. Чтобы прогнуть нерадивых коллег им лично звонила глава городского совета (Ольга Солодилова, — ред.) и угрожала, что лишит их мандатов. В качестве тяжелой артиллерии Аксенов отправил в Керчь первого зама Константинова — Ефима Фикса, который будет лично считать кто как голосует», — написал Ерманов накануне голосования на своей странице в Facebook.

В итоге 17 депутатов проголосовали за прекращение полномочий Ерманова, 4 – воздержались.

Вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс и председатель горсовета Керчи отказались подтверждать эту информацию. В пресс-службе главы республики Сергея Аксенова также не хотят комментировать ситуацию.

Константин Ерманов избрался в керченский городской совет в 2019 году по спискам партии «Родина», однако позже из-за ряда разногласий с однопартийцами вышел из ее состава. Ерманов направлял запросы в прокуратуру России и ФСБ с требованием выяснить, где теща главы Крыма Аксенова Людмила Добрыня заработала более 400 миллионов рублей на покупку элитной квартиры в Barkli Plaza в Москве, о которой сообщало интернет-издание The Insider. За час до лишения мандата он повторно направил депутатские запросы по этому поводу.

Александр Егоров, Симферополь