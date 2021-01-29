Что произошло за день 29 января. Коротко

По «санитарному делу» суд отправил под домашний арест брата политика Алексея Навального Олега, а также юриста ФБК* Любовь Соболь, главу московского штаба Олега Степанова, Главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву и участницу Pussy Riot Марию Алехину. По версии следствия, они разместили в соцсетях посты с призывами выйти на митинг 23 января, из-за чего участники акции нарушили «санитарно-эпидемиологические правила, создав угрозу массового заболевания людей по неосторожности».

В центре Москвы 31 января закроют семь станций метро и ограничат движение пешеходов. На вход и выход с 8:00 до особого распоряжения полиции закроют следующие станции: Александровский сад, Охотный ряд, Театральную, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянку и Китай-город. Движение ограничат по ряду улиц, в том числе по Варварке, Мясницкой и Петровке.

Суд согласился отпустить по УДО фигуранта «московского дела» Егора Лесных. «Если никто не обжалует это решение, то он выйдет на свободу уже через десять дней», — уточнил адвокат Лесных. В декабре 2019 года суд приговорил Лесных к трем годам колонии общего режима, посчитав, что применил насилие в отношении росгвардейца, вступившись за участников протестов, которых силовики избивали ногами.

Президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение между Россией и США о продлении на пять лет действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Ранее Россия и США согласовали его продление без дополнительных условий. Ратификацию соглашения поддержали Госдума и Совет Федерации.

В Петербурге решили ослабить ряд ограничений, введенных в городе из-за пандемии COVID-19. В частности, в городе разрешили кафе работать круглосуточно и увеличили максимальную заполняемость залов в кинотеатрах до 50%.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» в России получили 1 028 591 человек. Это следует из данных региональных СМИ на 29 января, которые собрала «Новая газета».