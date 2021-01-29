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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
Во «ВКонтакте» появились ложные сообщения о митинге в Челябинске с использованием символики штаба Навального
Александр Шестаковспециально для «Новой»
В студенческих группах социальной сети «ВКонтакте» стали появляться ложные сообщения о переносе митинга штаба Навального в Челябинске с 31 января на 2 февраля. Об этом «Новой» сообщили сотрудники челябинского штаба, назвав эти сообщения провокацией.
В частности, такую информацию стал распространять паблик ПоисковичОК ЮУГМ. По словам смм-менеджера штаба Навального в Челябинске Майи Насоновой, на прикрепленной к сообщению картинке видно, что был использован разный шрифт.
«Текст поста так же частично скомпилирован из наших других постов», — рассказали корреспонденту «Новой» в челябинском штабе Навального.
23 января по всей России прошли акции в поддержку политика Алексея Навального, которого сразу после возвращения в Москву задержали, а затем отправили в СИЗО на 30 суток. Митинги сопровождались многочисленными задержаниями; силовики применили силу к протестующим и освещавшим акции журналистам. После акций многие задержанные получили административные аресты, а силовики завели как минимум 20 уголовных дел. Сторонники Навального объявили о проведении еще одной акции 31 января.