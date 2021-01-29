The Insider: главред Mash, побывавший во «дворце Путина», связан с администрацией президента

Главный редактор, директор и совладелец издания Mash Максим Иксанов, снявший репортаж из «дворца» президента Владимира Путина под Геленджиком, живет в доме, принадлежащем управделами президента, и имеет отношение к его администрации. Это выяснил The Insider.

Дом расположен на улице Трехгорный Вал, отмечает издание. Квартира площадью 138-метров оформлена на отца Максима Иксанова Тахира, который ранее занимал должность директора Большого театра, пишет The Insider со ссылкой на Росреестр.

Помимо этого, в распоряжении издания оказалась утечка данных получавших цифровые пропуска. Согласно ей, Иксанов заказывал пропуск, когда из-за пандемии было ограничено передвижение по городу из-за COVID-19, из администрации президента.

Главред Mash не ответил на телефонные звонки The Insider, как и на сообщение с вопросом, является ли он действующим или бывшим сотрудником администрации президента, хотя его прочел.

Иксанов стал одним из учредителей Mash в 2019 году. До этого он был сотрудником в основном госСМИ: «России», НТВ и «Москвы 24».

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Ранее сегодня Mash выпустил репортаж из «дворца Путина» под Геленджиком. Один из представителей технадзора помог Иксанову попасть на объект, из видео следует, что там якобы идут строительные работы. На «России 1» назвали «дворец» апарт-отелем, который еще не достроили. Сам Путин ранее заявил, что ничего из расследования про «дворец» под Геленджиком ни ему, ни его родственникам не принадлежит и не принадлежало.

Расследование «Дворец для Путина» было опубликовано 18 января Фондом борьбы с коррупцией* политика Алексея Навального. В фильме приводится обширная историческая справка о геленджикском дворце, основанная на материалах Марины Салье, журналистов The New Times, «Новой газеты», Фонтанки и других расследователей. Оно построено на виртуальном и реальном путешествии, а также на рассказах бывшего подрядчика «дворца» Сергея Колесникова. Видео собрало более 100 млн просмотров на YouTube.

*Организация внесена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента