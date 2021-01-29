Глава немецкого ведомства по финнадзору ушел в отставку из-за скандала с продажей акций Wirecard

Глава немецкого ведомства по финнадзору (Bafin) Феликс Хуфельд ушел со своего поста из-за скандала, связанного с торговлей бумагами обанкротившейся компании Wirecard. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

У правоохранительных органов возникли подозрения, что Хуфельд продал акции Wirecard по базовой стоимости всего за день до того, как летом прошлого года была обнаружена недостача средств на счетах компании в 1,9 миллиарда евро. После этого Wirecard объявила о банкротстве.

«Скандал вокруг Wirecard AG показал, что орган финансового надзора Германии нуждается в реорганизации, чтобы иметь возможность более эффективно выполнять свои надзорные функции», — заявили в немецком минфине.

Ведомство подвергалось критике в том числе из-за того, что его сотрудники в частном порядке торговали акциями, за контроль над которыми несли ответственность. Хуфельд защищал сотрудников своего ведомства, указывая на то, что акции Wirecard незадолго до банкротства как обычно продавались на рынке.

Немецкие правоохранители считают, что все фигуранты дела Wirecard криминальным путем позволили компании привлечь от банков и инвесторов 3,2 млрд евро в виде заемов. Летом прошлого года главу Wirecard Маркуса Брауна отправили под арест. Вместе с ним были задержаны бывший финансовый директор и главный бухгалтер компании.

Еще один из фигурантов дела о мошенничестве — Ян Марсалек, который в Wirecard курировал Россию, Украину и страны СНГ. Интерпол и ведомство по уголовным делам ФРГ объявили бывшего топ-менеджера компании в розыск в прошлом году.

Немецкая газета Handelsblatt писала, что Марсалек может скрываться в России (источники издания утверждали, что он находится в частном доме в Подмосковье, куда он допрался, по версии газеты, с помощью российской разведки). Spiegel и Bellingcat в рамках совместного расследования тоже пришли к выводу, что он скрывается в Беларуси или России. Однако источник «Интерфакса» утверждал, что он в пунктах пропуска не пересекал границу.