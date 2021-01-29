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№ 9 от 29 января 2021

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ЕС до конца марта запретил вывозить за пределы своей территории вакцины от COVID-19 без спецразрешения

Общество77

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Европейский Союз запретил вывозить вакцины от коронавируса со своей территории в период с 30 января до 31 марта без специального разрешения. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии. 

«Целью этой меры является обеспечение своевременного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех граждан ЕС и преодоление текущего отсутствия прозрачности экспорта вакцин за пределы ЕС. <…>. Комиссия обеспокоена отсутствием прозрачности в методах работы некоторых компаний и хочет иметь полную информацию, чтобы гарантировать выполнение своих договорных обязательств», — заявили в ЕК. 

Запрет коснется только компаний, с которыми у Евросоюза есть предварительные соглашения о закупках. На ряд стран, в том числе Беларусь, Украину, Албанию, Норвегию и Швейцарию, а также беднейшие страны, включенные в программу COVAX (направлена на обеспечение вакцинами) ограничения не будут распространятся.  В сообщении подчеркивается, что экспорт не будет ограничен более, чем это необходимо. 

О намерении властей ЕС запретить экспорт вакцин за его пределы ранее писала газета The Independent. Издание связало это со срывом поставок вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, хотя она продолжала поставки в вышедшую из ЕС Великобританию. Сама компания объяснила это тем, что Лондон подписал соглашение с ней раньше, чем Брюссель. 

Вакцина AstraZeneca сегодня была одобрена Европейским агентством лекарственных средств. Это третий препарат, использование которого разрешил регулятор —  до этого были одобрены препараты американской компании Moderna, а также тандема Pfizer с BioNTech.

Теги:
экспорт, em, вакцина, евросоюз
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