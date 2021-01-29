В Нижнем Новгороде СК потребовал арестовать по делу о «нежелательной организации» героя публикации «Новой» о многомиллиардном благоустройстве парка

Следственный комитет в Нижнем Новгороде требует поместить под стражу предпринимателя Михаила Иосилевича, одного из героев публикации «Новой газеты» о благоустройстве парка «Швейцария» за 3,7 млрд рублей. Об этом он сам сообщил «Новой газете»

«Ко мне домой пришел отряд полиции. Они требуют, чтобы я проехал в Следственный комитет. Собираются взять меня под стражу по уголовному делу об "Осуществлении деятельности нежелательной организации"», – рассказал Иосилевич.

В распоряжении «Новой» есть поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий, в котором говорится: «29.01.2021 в Московский районный суд города Н. Новгорода направлено постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иосилевича М.А.».

Уголовное дело на предпринимателя было заведено еще до публикации «Новой». Его обвиняют в «осуществлении деятельности» «Открытой России»* из-за того, что он сдавал свое кафе для проведения форума «Свободные люди» и мероприятия движения «Голос». Сам Иосилевич связывает свое дело с активной позицией по защите парка «Швейцария».

В рамках данного уголовного дела 1 октября прошлого года в Нижнем Новгороде прошла серия обысков у журналистов и политических активистов, в том числе – у главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, которая на следующий день после обыска покончила с собой. В разговоре с корреспондентом «Новой» Иосилевич отмечал, что всех, у кого был проведен обыск, не объединяло ничего, кроме участия в акциях в защиту «Швейцарии».

Благоустройство парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде ведет московская компания «ЕКС», которую связывают с миллиардерами Ротенбергами. Нижегородцы протестуют против массовой вырубки деревьев в парке. Стоимость первого этапа благоустройсвта – 3,74 млрд рублей. Стоимость второго этапа, по оценкам чиновников, может составить порядка 20 млрд рублей.

*внесена Минюстом в список нежелательных организаций