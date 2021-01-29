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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
Путин подписал закон о продлении СНВ-3 на пять лет
Президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение между Россией и США о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщается на сайте Кремля.
Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года. Ранее Россия и США согласовали его продление без дополнительных условий. Ратификацию соглашения поддержали Госдума и Совет Федерации.
Россия и США в прошлом году не могли договориться о продлении СНВ-3, действие которого до этого должно было истечь 4 февраля. Путин предлагал продлить соглашение «без всяких условий», но США заявили, что согласятся на продление договора, если обе стороны заморозят ядерное оружие на период действия соглашения.
СНВ-3 подписали бывшие президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году. Стороны договорились сокращать стратегическое вооружение, чтобы спустя семь лет общее количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков не превышало 700 единиц.
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