В Курске составили протокол на внештатного автора «7x7», освещавшего протесты. Его задержали на 48 часов

В Курске не выходит на связь внештатный автор «7x7» Иван Звягин. Об этом «Новой газете» рассказал главный редактор издания Олег Григоренко.

обновлено 21:39 На Ивана Звягина составили протокол об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), сообщил изданию юрист «Апологии протеста» Роман Лызлов. Журналист якобы призывал через интернет выходить на протесты. Звягин при разговоре с юристом добавил, что его задержали на 48 часов.

Сообщение о задержании Звгина появилось в телеграм-канале «Изнутри | Курск». Канал утверждает, что Звягин сам сообщил о задержании, сообщение там появилось в 18:08. «Изнутри | Курск» пишет, что Звягин днем был на почте, но позже попал в отдел полиции с адвокатом, в какой именно — не уточняется.

«Мы сейчас пытаемся дозвониться до полиции, хотя бы узнать, в каком он ОВД находится и что ему предъявляют. У нас кроме сообщения этого телеграм-канала, к сожалению, ничего нет. Никакой с ним связи ни в телеграме, ни по телефону нет. Мы сейчас просто пытаемся понять, что происходит», — рассказал Григоренко, добавив, что последнее сообщение во «ВКонтакте» Звягина было в 11:25.

Главред «7x7» уточнил, что Звягин — блогер на «7x7». Он сам предложил изданию рассказывать о событиях в Курске 23 января, когда там прошел несанкционированный митинг в поддержку политика Алексея Навального, и редакция согласилась — информацию от внештатника добавляли в онлайн.

РИА «Курск» сообщило, что в Курске в акции участвовали более 200 человек. По данным «ОВД-Инфо», в этом городе были задержаны в связи с протестами как минимум 35 человек, по всей стране — свыше четырех тысяч.