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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
Власти Петербурга разрешили кафе работать круглосуточно и увеличили максимальную заполняемость залов в кинотеатрах до 50%
Общество198
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В Петербурге с 30 января ослабят ряд ограничений, введенных в городе из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщается на сайте петербургской администрации.
Смольный объявил о следующих послаблениях:
- Все предприятия общепита, включая расположенные в торговых центрах (за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов), смогут принимать посетителей круглосуточно.
- Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличится до 50%.
- Откроются океанариумы при условии соблюдения стандарта безопасности, а также обеспечения нахождения на 10 кв.м площади океанариума не более 1 человека.
- Зоопарки и аквапарки открываются при условии соблюдения ранее установленных постановлением условий.
- В торговых центрах смогут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки.
- На спортивные и физкультурные мероприятия будут пускать одновременно не более 50% зрителей от наполняемости места проведения. При этом их общее количество не может превышать 15 тысяч человек.
Вместе с этим, ряд ограничений в Петербурге продлили до 15 мая. В частности, в театры и цирк не будут пускать организованные группы детей до 16 лет, а жители города должны использовать средства индивидуальной защиты.
За последние сутки в Петербурге выявили 2 284 новых случая заражения COVID-19. Скончался от инфекции в городе за тот же срок 51 человек.
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Теги:em, коронавирус, петербург
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