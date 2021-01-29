Власти Петербурга разрешили кафе работать круглосуточно и увеличили максимальную заполняемость залов в кинотеатрах до 50%

В Петербурге с 30 января ослабят ряд ограничений, введенных в городе из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщается на сайте петербургской администрации.

Смольный объявил о следующих послаблениях:

Все предприятия общепита, включая расположенные в торговых центрах (за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов), смогут принимать посетителей круглосуточно.

Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличится до 50%.

Откроются океанариумы при условии соблюдения стандарта безопасности, а также обеспечения нахождения на 10 кв.м площади океанариума не более 1 человека.

Зоопарки и аквапарки открываются при условии соблюдения ранее установленных постановлением условий.

В торговых центрах смогут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки.

На спортивные и физкультурные мероприятия будут пускать одновременно не более 50% зрителей от наполняемости места проведения. При этом их общее количество не может превышать 15 тысяч человек.

Вместе с этим, ряд ограничений в Петербурге продлили до 15 мая. В частности, в театры и цирк не будут пускать организованные группы детей до 16 лет, а жители города должны использовать средства индивидуальной защиты.

За последние сутки в Петербурге выявили 2 284 новых случая заражения COVID-19. Скончался от инфекции в городе за тот же срок 51 человек.