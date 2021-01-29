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№ 9 от 29 января 2021

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Суд приговорил жителя Псковской области к семи годам колонии строгого режима по делу о госизмене

Общество2

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Псковский областной суд приговорил к семи годам колонии строгого режима жителя города Печоры по делу о государственной измене (ст. 275 УК). На решение суда обратила внимание «Медиазона». 

Помимо этого, осужденному назначили еще год ограничения свободы. По мнению суда, госизмена выразилась «в собирании и передаче представителям иностранных спецслужб сведений, составляющих государственную тайну». 

Имя осужденного в сообщении суда не упоминается. «Медиазона» заметила, что в картотеке суда есть одно дело по ст. 275 УК, которое поступило в ноябре прошлого года. Изданию «Север.Реалии»* тогда уточнили, что речь идет о Сергее Лыхмусе из Печор. 

Его арестовали летом 2019 года. По данным источника ТАСС, у Лыхмуса есть гражданство России и Эстонии. «Псковская губерния» рассказывала, что в 2011 году он окончил Псковский юридический институт ФСИН России. 

*Включено Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Теги:
псковская область, приговор, госизмена, em

Суд в Санкт-Петербурге арестовал Андрея Ломова, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции на акции протеста

Общество134

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 22 марта Андрея Ломова, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции на акции протеста 23 января (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 

По версии следствия, Ломов, находясь на проезжей части Невского проспекта вместе с другими неустановленными лицами, «не менее трех раз толкнул руками и корпусом тела в область груди, правого и левого плеча» одного из сотрудников полиции и «не менее двух раз толкнул руками и корпусом в область груди, правого и левого плеча» второго сотрудника. 

Вину, как сообщает пресс-служба суда, Ломов признал частично. 

Ранее в Москве по этой же статье суд арестовал до 28 марта Ольгу Бендас. Как считает следствие, она нанесла сотруднику полиции «несколько ударов в область туловища» во время участия в акции протеста около Пушкинской площади. Женщина дала признательные показания.

Кроме нее, в столице по делу о применении насилия в отношении представителя власти арестовали таксиста Валерия Евсина, а также Сайд-Мухаммада Джумаева, Евгения Есенова и Тимура Салихова. Александру Мучаеву, обвиняемому по той же статье, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

TikTok-блогера Константина Лакеева суд арестовал по обвинению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК) из-за нападения на машину ФСБ во время акции. 

Теги:
петербург, sf, полиция, насилие, арест
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