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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
В Минске певца Тиму Белорусских задержали с наркотиками. СК возбудил уголовное дело
В отношении певца Тимы Белорусских (Тимофея Морозова) возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 328 УК РБ). Об этом сообщает издание Onliner со ссылкой на Минское управление Следственного комитета.
Артиста отпустили под залог. По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске милиция задержала 22-летнего мужчину. При личном обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша. По делу назначили химические и судебно-генетические экспертизы.
«Все, что вы читаете, где-то видите, — это неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Все как всегда, я не знаю, поэтому, ребятки, наркотики — это плохо, это надо понимать в любом случае. Не знаю, что вы там почитали, но расходимся», — заявил Белорусских на видео в своем инстаграме.
Onliner отмечает, что ч. 1 ст. 328 УК РБ предусматривает, в случае вынесения обвинительного приговора, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Белорусских начал сольную карьеру в 2017 году. Социальная сеть «ВКонтакте» назвала его победителем в номинации «Артист 2019», так как в самой соцсети и в приложении Boom в позапрошлом году его песни прослушали более миллиарда раз.
Суд арестовал на два месяца женщину, обвиняемую в применении насилия к сотруднику полиции на акции 23 января
Пресненский суд Москвы арестовал до 28 марта Ольгу Бендас по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции во время акции протеста (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По версии следствия, 35-летняя Бендас нанесла сотруднику полиции «несколько ударов в область туловища» во время участия в акции протеста около Пушкинской площади. Следственный комитет опубликовал видео, в котором женщина дает признательные показания.
Ранее суд арестовал до 23 марта TikTok-блогера Константина Лакеева по обвинению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК) из-за нападения на машину ФСБ во время акции 23 января.
По делу о применении насилия к сотруднику полиции (ч.1 ст. 318 УК) суд также арестовал до 28 марта таксиста Валерия Евсина. Кроме него, суд арестовал Сайд-Мухаммада Джумаева, Евгения Есенова и Тимура Салихова. Александру Мучаеву, обвиняемому по той же статье, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.