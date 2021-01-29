В Минске певца Тиму Белорусских задержали с наркотиками. СК возбудил уголовное дело

В отношении певца Тимы Белорусских (Тимофея Морозова) возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 328 УК РБ). Об этом сообщает издание Onliner со ссылкой на Минское управление Следственного комитета.

Артиста отпустили под залог. По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске милиция задержала 22-летнего мужчину. При личном обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша. По делу назначили химические и судебно-генетические экспертизы.

«Все, что вы читаете, где-то видите, — это неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Все как всегда, я не знаю, поэтому, ребятки, наркотики — это плохо, это надо понимать в любом случае. Не знаю, что вы там почитали, но расходимся», — заявил Белорусских на видео в своем инстаграме.

Onliner отмечает, что ч. 1 ст. 328 УК РБ предусматривает, в случае вынесения обвинительного приговора, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Белорусских начал сольную карьеру в 2017 году. Социальная сеть «ВКонтакте» назвала его победителем в номинации «Артист 2019», так как в самой соцсети и в приложении Boom в позапрошлом году его песни прослушали более миллиарда раз.