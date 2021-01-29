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№ 9 от 29 января 2021

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Суд арестовал на два месяца женщину, обвиняемую в применении насилия к сотруднику полиции на акции 23 января

Общество413

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Пресненский суд Москвы арестовал до 28 марта Ольгу Бендас по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции во время акции протеста (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 35-летняя Бендас нанесла сотруднику полиции «несколько ударов в область туловища» во время участия в акции протеста около Пушкинской площади. Следственный комитет опубликовал видео, в котором женщина дает признательные показания.  

Ранее суд арестовал до 23 марта TikTok-блогера Константина Лакеева по обвинению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК) из-за нападения на машину ФСБ во время акции 23 января.

По делу о применении насилия к сотруднику полиции (ч.1 ст. 318 УК) суд также арестовал до 28 марта таксиста Валерия Евсина. Кроме него, суд арестовал Сайд-Мухаммада Джумаева, Евгения Есенова и Тимура Салихова. Александру Мучаеву, обвиняемому по той же статье, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Теги:
sf, акции протеста, полиция, насилие, арест

Адвокаты пострадавшей от удара полицейского Маргариты Юдиной обратились в СК

Общество1 135

Денис Коротковкорреспондент отдела расследований

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Адвокаты «Команды 29», представляющие интересы жительницы Ленинградской области Маргариты Юдиной, просят Следственный комитет сообщить, какое решение было принято по ранее поданным заявлениям о возбуждении уголовного дела против полицейского, ударившего ее во время протестной акции в Петербурге 23 января. Об этом сообщили «Новой газете» в самой организации. 

Ранее в СК с просьбой привлечь полицейского к уголовной ответственности обратились уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов и правозащитник Динар Идрисов. В СК подал обращение и петербургский депутат Борис Вишневский. 

«Это дело публичного обвинения, следовательно, заявление от самой Маргариты о возбуждении дела не требуется, — уточнил «Новой» адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов. — При этом все основания для возбуждения дела в СК имеются. Дальнейшее решение Маргарита примет совместно с адвокатами, когда получит ответ от ведомства на поданное сегодня заявление. Сейчас нам нужно понять, предпринял ли СК уже какие-то шаги». 

Смирнов отметил, что уже прошло достаточно времени с момента первых публикаций в СМИ о нанесении Юдиной травмы силовиком. «Сроки принятия Следственным комитетом решения по этому делу истекли», — добавил он.

Один из сотрудников правоохранительных органов ударил Юдину 23 января, когда она поинтересовалась причиной задержаниямужчины, которого силовики вели под руки. В ответ она получила удар ногой и упала. Женщина попала в реанимацию, на следующий день ее выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Полицейский, когда извинялся перед женщиной, объяснил свои действия тем, что «за пять минут до этого залили газом» и что у него «запотело забрало». Юдина якобы приняла извинения, но позже объяснила, что растерялась из-за произошедшего и будет требовать привлечения силовика к ответственности.

26 января Юдина почувствовала себя хуже и была повторно госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга. Там она находилась до выписки 29 января.

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Теги:
следственный комитет, команда 29, петербург, em
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