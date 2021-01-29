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№ 9 от 29 января 2021

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Экс-следовательнице запретили работать в правоохранительных органах. Она не возбудила дело о грабеже против подростка, вскоре убившего женщину

Общество3

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Мостовский районный суд Краснодарского края запретил в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах бывшей старшей следовательнице отдела МВД Оксане Глущенко, признанной виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Виталий Зубенко, который представляет интересы мужа убитой Натальи Дмитриевой.

Суд посчитал, что Глущенко вынесла незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье о грабеже (ст. 161 УК) против 17-летнего жителя поселка Псебай, укравшего куртку. Позже, в мае 2018 года, молодой человек участвовал в убийстве и изнасиловании жительницы Псебая и многодетной матери Натальи Дмитриевой.

Суд установил, что Савелий Никифоров и несовершеннолетний Б. нанесли Дмитриевой 19 ударов камнем по голове, изнасиловали ее, а потом задушили. В октябре 2019 года Никифорова приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Несовершеннолетний фигурант дела получил 9 лет 11 месяцев воспитательной колонии.

Теги:
превышение полномочий, суды, следователь, em

СК возбудил уголовное дело против экс-главы омского минздрава. Ее уволили после забастовки медиков скорой помощи

Общество378

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Следственные органы возбудили уголовное дело против бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой. Об этом ТАСС рассказала старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета.

Бывшую чиновницу обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). По нему также проходит еще один фигурант — руководитель казенного учреждения Омской области по обслуживанию региональной системы здравоохранения Виктор Бабиков.

По данным следователей, сумма ущерба, нанесенного фигурантами, составляет 105 миллионов рублей.

Пост главы омского минздрава Солдатова заняла в апреле прошлого года — в разгар пандемии. Ее предшественник был уволен после критики руководства региона. В должности министра Солдатова оставалась до октября.

В отставку чиновницу отправили на фоне скандала с нехваткой мест для стационарах для больных коронавирусом. Чтобы привлечь внимание к проблеме врачи скорой помощи привезли к местному минздраву пациентов с подозрением на COVID-19, которых больницы не приняли.

После Солдатовой должность министра занял врач омской больницы скорой помощи Александр Мураховский, который в августе объяснил состояние впавшего в кому Алексея Навального нарушением обмена веществ.

Теги:
sn, уголовное дело, омск, минздрав
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