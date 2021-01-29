Экс-следовательнице запретили работать в правоохранительных органах. Она не возбудила дело о грабеже против подростка, вскоре убившего женщину

Мостовский районный суд Краснодарского края запретил в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах бывшей старшей следовательнице отдела МВД Оксане Глущенко, признанной виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Виталий Зубенко, который представляет интересы мужа убитой Натальи Дмитриевой.

Суд посчитал, что Глущенко вынесла незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье о грабеже (ст. 161 УК) против 17-летнего жителя поселка Псебай, укравшего куртку. Позже, в мае 2018 года, молодой человек участвовал в убийстве и изнасиловании жительницы Псебая и многодетной матери Натальи Дмитриевой.

Суд установил, что Савелий Никифоров и несовершеннолетний Б. нанесли Дмитриевой 19 ударов камнем по голове, изнасиловали ее, а потом задушили. В октябре 2019 года Никифорова приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Несовершеннолетний фигурант дела получил 9 лет 11 месяцев воспитательной колонии.