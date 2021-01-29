29 января, 18:00
Чего ожидать от американо-российских отношений при президенте Байдене? «Новая» говорит с директором Московского центра Карнеги
Материалы
Рубрики
Темы
- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
- Приговор Азату Мифтахову4 материала
Свежий выпуск
№ 9 от 29 января 2021Читать номер
Экс-следовательнице запретили работать в правоохранительных органах. Она не возбудила дело о грабеже против подростка, вскоре убившего женщину
«Новая газета»редакция
Мостовский районный суд Краснодарского края запретил в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах бывшей старшей следовательнице отдела МВД Оксане Глущенко, признанной виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Виталий Зубенко, который представляет интересы мужа убитой Натальи Дмитриевой.
Суд посчитал, что Глущенко вынесла незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье о грабеже (ст. 161 УК) против 17-летнего жителя поселка Псебай, укравшего куртку. Позже, в мае 2018 года, молодой человек участвовал в убийстве и изнасиловании жительницы Псебая и многодетной матери Натальи Дмитриевой.
Суд установил, что Савелий Никифоров и несовершеннолетний Б. нанесли Дмитриевой 19 ударов камнем по голове, изнасиловали ее, а потом задушили. В октябре 2019 года Никифорова приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Несовершеннолетний фигурант дела получил 9 лет 11 месяцев воспитательной колонии.
Теги:превышение полномочий, суды, следователь, em
СК возбудил уголовное дело против экс-главы омского минздрава. Ее уволили после забастовки медиков скорой помощи
Следственные органы возбудили уголовное дело против бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой. Об этом ТАСС рассказала старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета.
Бывшую чиновницу обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). По нему также проходит еще один фигурант — руководитель казенного учреждения Омской области по обслуживанию региональной системы здравоохранения Виктор Бабиков.
По данным следователей, сумма ущерба, нанесенного фигурантами, составляет 105 миллионов рублей.
Пост главы омского минздрава Солдатова заняла в апреле прошлого года — в разгар пандемии. Ее предшественник был уволен после критики руководства региона. В должности министра Солдатова оставалась до октября.
В отставку чиновницу отправили на фоне скандала с нехваткой мест для стационарах для больных коронавирусом. Чтобы привлечь внимание к проблеме врачи скорой помощи привезли к местному минздраву пациентов с подозрением на COVID-19, которых больницы не приняли.
После Солдатовой должность министра занял врач омской больницы скорой помощи Александр Мураховский, который в августе объяснил состояние впавшего в кому Алексея Навального нарушением обмена веществ.