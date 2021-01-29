СК возбудил уголовное дело против экс-главы омского минздрава. Ее уволили после забастовки медиков скорой помощи

Следственные органы возбудили уголовное дело против бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой. Об этом ТАСС рассказала старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета.

Бывшую чиновницу обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). По нему также проходит еще один фигурант — руководитель казенного учреждения Омской области по обслуживанию региональной системы здравоохранения Виктор Бабиков.

По данным следователей, сумма ущерба, нанесенного фигурантами, составляет 105 миллионов рублей.

Пост главы омского минздрава Солдатова заняла в апреле прошлого года — в разгар пандемии. Ее предшественник был уволен после критики руководства региона. В должности министра Солдатова оставалась до октября.

В отставку чиновницу отправили на фоне скандала с нехваткой мест для стационарах для больных коронавирусом. Чтобы привлечь внимание к проблеме врачи скорой помощи привезли к местному минздраву пациентов с подозрением на COVID-19, которых больницы не приняли.

После Солдатовой должность министра занял врач омской больницы скорой помощи Александр Мураховский, который в августе объяснил состояние впавшего в кому Алексея Навального нарушением обмена веществ.