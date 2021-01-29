Суд приговорил экс-полицейских, обвиняемых в смерти обварившегося кипятком задержанного, к 2,5 годам колонии

Московский районный суд Калининграда приговорил бывших сотрудников райотдела полиции Николая Плебуха и Александра Иванова к двум годам и шести месяцам и к двум годам колонии общего режима соответственно. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Владислав Филатьев.

Суд переквалифицировал обвинение со статьи о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) на статью «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК) из-за смерти задержанного Ивана Вшивкова, обварившегося в отделении кипятком.

Обвинение просило приговорить Плебуха и Иванова к 6 и 5 годам 9 месяцам колонии общего режима соответственно.

В октябре 2019 года калининградские полицейские задержали 36-летнего Вшивковаз а мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и доставили в отдел. В камере калининградец, по версии следствия, сорвал батарею и обварился кипятком. Мужчина получил 95% ожогов тела и на следующий день умер в больнице. По мнению обвинения, Плебух и Иванов знали о повреждении системы отопления в камере, но оставили Вшивкова там на ночь.

Иванов на суде утверждал, что не помог задержанному, потому что не осознал всей серьезности ситуации из-за профессиональной деформации.