29 января, 18:00
Чего ожидать от американо-российских отношений при президенте Байдене? «Новая» говорит с директором Московского центра Карнеги
Материалы
Рубрики
Темы
- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
- Приговор Азату Мифтахову4 материала
Свежий выпуск
№ 9 от 29 января 2021Читать номер
ФОМ зафиксировал снижение уровня доверия Путину до 53%
Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину опустился до 53%. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
На вопрос: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?» 53% респондентов ответили, что скорее доверяют президенту. Согласно данным ФОМ, этот показатель стал самым низким за год.
Из опрошенных 35% скорее не доверяют Путину, а еще 12% участников исследования затруднились ответить на этот вопрос.
Всего в опросе, который проводили 22-24 января, приняли участие три тысячи человек.
Помимо этого, исследование показало, что 60% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента, 26% — отрицательно, а 14% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
На вопрос о качестве работы правительства РФ 47% участников исследования ответили, что оно работает скорее плохо, 36% — скорее хорошо, а еще 17% респондентов затруднились с ответом.
Теги:sf, путин, фонд общественное мнение, рейтинги
Суд согласился отпустить по УДО фигуранта «московского дела» Егора Лесных
«Новая газета»редакция
Волжский городской суд удовлетворил ходатайство защиты фигуранта «московского дела» Егора Лесных об условно-досрочном освобождении. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Эльдар Гароз.
«Если никто не обжалует это решение, то он выйдет на свободу уже через десять дней», — уточнил защитник.
В декабре 2019 года суд приговорил Лесных к трем годам колонии общего режима, посчитав, что он вместе с другими фигурантами «московского дела» Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым применили насилие в отношении росгвардейца Максима Косова.
Эпизод, который вменяли в вину фигурантам, произошел летом 2019 года в районе московской улицы Рождественка. Лесных, Мыльников и Мартинцов вступились за участников протестов — Бориса Канторовича и его девушку, которых силовики избивали ногами. На улицы жители города вышли после недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Многочисленные акции сопровождались столкновениями с полицией.
В ноябре Лесных смягчили наказание и перевели в колонию-поселение.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных