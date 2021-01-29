Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

29 января, 18:00

Чего ожидать от американо-российских отношений при президенте Байдене? «Новая» говорит с директором Московского центра Карнеги

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 9 от 29 января 2021

Читать номер

ФОМ зафиксировал снижение уровня доверия Путину до 53%

Общество79

79
 

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину опустился до 53%. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). 

На вопрос: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?» 53% респондентов ответили, что скорее доверяют президенту. Согласно данным ФОМ, этот показатель стал самым низким за год. 

Из опрошенных 35% скорее не доверяют Путину, а еще 12% участников исследования затруднились ответить на этот вопрос.

Всего в опросе, который проводили 22-24 января, приняли участие три тысячи человек.

Помимо этого, исследование показало, что 60% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента, 26% — отрицательно, а 14% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. 

На вопрос о качестве работы правительства РФ 47% участников исследования ответили, что оно работает скорее плохо, 36% — скорее хорошо, а еще 17% респондентов затруднились с ответом. 

Теги:
sf, путин, фонд общественное мнение, рейтинги

Суд согласился отпустить по УДО фигуранта «московского дела» Егора Лесных

Общество757

757
 

Волжский городской суд удовлетворил ходатайство защиты фигуранта «московского дела» Егора Лесных об условно-досрочном освобождении. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Эльдар Гароз.

«Если никто не обжалует это решение, то он выйдет на свободу уже через десять дней», — уточнил защитник.

В декабре 2019 года суд приговорил Лесных к трем годам колонии общего режима, посчитав, что он вместе с другими фигурантами «московского дела» Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым применили насилие в отношении росгвардейца Максима Косова.

Эпизод, который вменяли в вину фигурантам, произошел летом 2019 года в районе московской улицы Рождественка. Лесных, Мыльников и Мартинцов вступились за участников протестов — Бориса Канторовича и его девушку, которых силовики избивали ногами. На улицы жители города вышли после недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Многочисленные акции сопровождались столкновениями с полицией.

В ноябре Лесных смягчили наказание и перевели в колонию-поселение.

Читайте также

Мартинцов, Лесных, Мыльников. Государство наказывает за готовность помочь. Репортаж из суда по московскому делу, где обвиняемые получали рекордные сроки

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
sn, удо, «московское дело», егор лесных
Больше интересного в вашей ленте
Факты о Джоди Фостер: зашкаливающий IQ, в браке с женщиной, чем занимается
Вы будете видеть меньше такого
Что надо делать перед сном, чтобы утром выглядеть красивее
Вы будете видеть меньше такого
Как Советы представляли правильный интерьер крестьянской избы, а что было в реальности (покажу на фото)
Вы будете видеть меньше такого
2 рыбы, которые мы покупаем чаще всех. Как выглядят их головы, которые в магазинах не увидишь
Вы будете видеть меньше такого
Проехал на новом «Валдай Next»: рассказываю, что понравилось, а что нет
Вы будете видеть меньше такого
Смартфоны среднего яруса с лучшими характеристиками за свою цену. Тройка лидеров из 3-х разных компаний.
Вы будете видеть меньше такого
Это все гены: 5 свойств человека, в которых не виновато воспитание
Вы будете видеть меньше такого
Современные кухни. Мебель, планировка, дизайн. 21 рекомендация (+эл. книга)
Вы будете видеть меньше такого
Подарок не нужен? А все равно получите! Ерофей Палыч.
Вы будете видеть меньше такого
Кто самый эффективный тренер «Спартака» в эпоху Федуна? Отвечает статистика
Вы будете видеть меньше такого
Тест: хорошо ли вы знаете сказки?
Вы будете видеть меньше такого
Наш переезд из Павлодара в Новосибирск: судьба или ошибка?
Вы будете видеть меньше такого
Ученые назвали причину вымирания других видов людей
Вы будете видеть меньше такого
Есть ли смысл тренироваться с собственным весом⠀
Вы будете видеть меньше такого
Ловля карася. Секреты ловли.
Вы будете видеть меньше такого
12 лучших фильмов года
Вы будете видеть меньше такого
Секрет песни «Rasputin» (1978) – одной из самых известных диско-песен группы Boney M. (Бони М.)
Вы будете видеть меньше такого
Как приучить младенца спать всю ночь, не просыпаясь: 6 шагов
Вы будете видеть меньше такого
Не первая леди: модная жизнь Джеки Кеннеди-Онассис после Белого дома
Вы будете видеть меньше такого
Цены на квартиры растут, а льготную ипотеку в 6.5% продлили на год: разбираю зачем правительство надувает рынок…
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera