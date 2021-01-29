ФОМ зафиксировал снижение уровня доверия Путину до 53%

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину опустился до 53%. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

На вопрос: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?» 53% респондентов ответили, что скорее доверяют президенту. Согласно данным ФОМ, этот показатель стал самым низким за год.

Из опрошенных 35% скорее не доверяют Путину, а еще 12% участников исследования затруднились ответить на этот вопрос.

Всего в опросе, который проводили 22-24 января, приняли участие три тысячи человек.

Помимо этого, исследование показало, что 60% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента, 26% — отрицательно, а 14% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

На вопрос о качестве работы правительства РФ 47% участников исследования ответили, что оно работает скорее плохо, 36% — скорее хорошо, а еще 17% респондентов затруднились с ответом.