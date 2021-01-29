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№ 9 от 29 января 2021

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Суд согласился отпустить по УДО фигуранта «московского дела» Егора Лесных

Общество331

331
 

Волжский городской суд удовлетворил ходатайство защиты фигуранта «московского дела» Егора Лесных об условно-досрочном освобождении. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Эльдар Гароз.

«Если никто не обжалует это решение, то он выйдет на свободу уже через десять дней», — уточнил защитник.

В декабре 2019 года суд приговорил Лесных к трем годам колонии общего режима, посчитав, что он вместе с другими фигурантами «московского дела» Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым применили насилие в отношении росгвардейца Максима Косова.

Эпизод, который вменяли в вину фигурантам, произошел летом 2019 года в районе московской улицы Рождественка. Лесных, Мыльников и Мартинцов вступились за участников протестов — Бориса Канторовича и его девушку, которых силовики избивали ногами. На улицы жители города вышли после недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Многочисленные акции сопровождались столкновениями с полицией.

В ноябре Лесных смягчили наказание и перевели в колонию-поселение.

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Теги:
sn, удо, «московское дело», егор лесных
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