Суд согласился отпустить по УДО фигуранта «московского дела» Егора Лесных

Волжский городской суд удовлетворил ходатайство защиты фигуранта «московского дела» Егора Лесных об условно-досрочном освобождении. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Эльдар Гароз.

«Если никто не обжалует это решение, то он выйдет на свободу уже через десять дней», — уточнил защитник.

В декабре 2019 года суд приговорил Лесных к трем годам колонии общего режима, посчитав, что он вместе с другими фигурантами «московского дела» Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым применили насилие в отношении росгвардейца Максима Косова.

Эпизод, который вменяли в вину фигурантам, произошел летом 2019 года в районе московской улицы Рождественка. Лесных, Мыльников и Мартинцов вступились за участников протестов — Бориса Канторовича и его девушку, которых силовики избивали ногами. На улицы жители города вышли после недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Многочисленные акции сопровождались столкновениями с полицией.

В ноябре Лесных смягчили наказание и перевели в колонию-поселение.