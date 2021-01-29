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29 января, 18:00

Чего ожидать от американо-российских отношений при президенте Байдене? «Новая» говорит с директором Московского центра Карнеги

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№ 9 от 29 января 2021

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В России выявили 19 238 новых случаев заражения COVID-19 

Общество223

223
 

Российские врачи выявили за сутки 19 238 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекций.

В Москве выявили 2799 новых случаев, в северной столице — 2284, в Подмосковье — 1044. На четвертом и пятом местах по числу новых заболевших за сутки — Нижегородская (+378) и Воронежская (+377) области. Всего в марта в России коронавирусом заразились 3 813 048 человек.

За сутки непосредственно от COVID-19 скончались еще 534 пациента. Из них 63 — в Москве, 51 — в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии в  России коронавирус унес более 72 тысяч жизней. 

На фоне снижения числа новых заболевших коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин распорядился отменить правило об обязательном переводе 30% сотрудников на удаленку, а также отменить запрет на ночную работу (с 23:00 до 6:00) для предприятий общепита и развлекательных заведений. 

Кроме этого, Минобрнауки разрешило подведомственным институтам и университетам вернуться к очному формату обучения с 8 февраля. Руководство учебных заведений должно будет следить за соблюдением санитарных норм.

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Теги:
sn, россия, коронавирус, пандемия
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