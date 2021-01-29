В России выявили 19 238 новых случаев заражения COVID-19 

Российские врачи выявили за сутки 19 238 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекций.

В Москве выявили 2799 новых случаев, в северной столице — 2284, в Подмосковье — 1044. На четвертом и пятом местах по числу новых заболевших за сутки — Нижегородская (+378) и Воронежская (+377) области. Всего в марта в России коронавирусом заразились 3 813 048 человек.

За сутки непосредственно от COVID-19 скончались еще 534 пациента. Из них 63 — в Москве, 51 — в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии в России коронавирус унес более 72 тысяч жизней.

На фоне снижения числа новых заболевших коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин распорядился отменить правило об обязательном переводе 30% сотрудников на удаленку, а также отменить запрет на ночную работу (с 23:00 до 6:00) для предприятий общепита и развлекательных заведений.

Кроме этого, Минобрнауки разрешило подведомственным институтам и университетам вернуться к очному формату обучения с 8 февраля. Руководство учебных заведений должно будет следить за соблюдением санитарных норм.