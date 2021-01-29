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№ 9 от 29 января 2021

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Новосибирский минздрав выделил 3 койки для пациентов закрытого детского инфекционного отделения 

Общество2

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Вместо закрытого детского инфекционного отделения больницы в Бердске областной минздрав выделил три койки в отделении педиатрии. Остальным пациентам придется ехать в Новосибирск, сообщает «Тайга.инфо».

Детское инфекционное отделение Бердской горбольницы закрыли по требованию прокуратуры из-за несоответствия санитарных правил и норм. По словам замглавы областного минздрава, «организовать боксы и отдельный приемный покой в отделении невозможно». 

«Нас просто поставили перед фактом, что детское отделение закрывается, так как городу Бердску оно не нужно. Работу сотрудникам предоставлять никто не будет. Сказали, что ЦГБ Бердска большая, ищите сами», — рассказала местному изданию «Курьер.Среда.Бердск» сотрудница отделения. 

Бердск — второй по численности населения город Новосибирской области. Он расположен в 45 километрах от областного центра. По данным на 2020 год, в нем проживают около ста тысяч человек.

Теги:
sn, больница, дети, новосибирск

Минобрнауки разрешило вузам вернуться к очному обучению с 8 февраля 

Общество297

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Министерство науки и высшего образования разрешило подведомственным институтам и университетам вернуться к очному формату обучения с 8 февраля. Копия соответствующего приказа оказалась в распоряжении ТАСС.

Вузам, которые не подчиняются Минобрнауки (среди таких, например, находящийся в ведомстве МИД Московский государственный институт международных отношений), также рекомендовано вернуть очные занятия.

Из приказа следует, что руководство учебных заведений должно будет следить за соблюдением санитарных норм. Вузам предписано установить масочный режим, измерять у студентов и преподавателей температуру на входе и создать условия для гигиенической обработки рук.

На дистанционное обучения высшие учебные заведения Москвы и Петербурга перешли на фоне распространения коронавируса в середине ноября. Региональные вузы принимали решение исходя их эпидемиологической обстановки.

Переход на «дистанционку» весной и осенью вызвал претензии у некоторых студентов, обучающихся на платной основе. Они требовали снизить стоимость обучения, мотивируя это снижением качества получаемых знаний из-за регулярных технических сбоев.

Теги:
sn, студенты, вузы, образование
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