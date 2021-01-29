Новосибирский минздрав выделил 3 койки для пациентов закрытого детского инфекционного отделения 

Вместо закрытого детского инфекционного отделения больницы в Бердске областной минздрав выделил три койки в отделении педиатрии. Остальным пациентам придется ехать в Новосибирск, сообщает «Тайга.инфо».

Детское инфекционное отделение Бердской горбольницы закрыли по требованию прокуратуры из-за несоответствия санитарных правил и норм. По словам замглавы областного минздрава, «организовать боксы и отдельный приемный покой в отделении невозможно».

«Нас просто поставили перед фактом, что детское отделение закрывается, так как городу Бердску оно не нужно. Работу сотрудникам предоставлять никто не будет. Сказали, что ЦГБ Бердска большая, ищите сами», — рассказала местному изданию «Курьер.Среда.Бердск» сотрудница отделения.

Бердск — второй по численности населения город Новосибирской области. Он расположен в 45 километрах от областного центра. По данным на 2020 год, в нем проживают около ста тысяч человек.