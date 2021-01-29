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«Новая» объясняет

Вторая Чеченская. Война, которая привела к власти Путина и Кадырова и уничтожила демократию: ВИДЕО

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№ 9 от 29 января 2021

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Что произошло за ночь 29 января. Коротко

Общество1 015

1 015
 
  • На 88-м году жизни скончался актер театра и кино Василий Лановой, сыгравший в фильмах «Алые паруса», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и десятках других. В начале месяца его госпитализировали с коронавирусом, а накануне он пережил состояние клинической смерти.
  • В Москве задержали муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса. Как рассказал он «Новой газете», сейчас полицейские везут его в главное следственное управление для допроса по уголовному делу о нарушении санитарных норм.
  • Полиция задержала в Красноярске подозреваемого в нападении на полицейского на акции 23 января. Как уточняет пресс-служба регионального управления МВД, им оказался 23-летний житель города. По версии следствия, он бросил в сторону полицейского бутылку и попал ему в голову.
  • Президент Украины Владимир Зеленский согласовал введение новых санкций в отношении ряда россиян. Пока непонятно, кто именно вошел в список. Ранее кабмин Украины одобрил санкции в отношении нескольких российских авиакомпаний, среди них оказался и лоукостер «Победа».
  • Россия с 8 февраля возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Рейсы из Москвы в Афины будут осуществляться два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю. Кроме этого, с 8 февраля возобновятся перелеты в другие страны из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

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Теги:
sn, россия, смерть, актеры
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