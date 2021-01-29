«Новая» объясняет
Вторая Чеченская. Война, которая привела к власти Путина и Кадырова и уничтожила демократию: ВИДЕО
Материалы
Рубрики
Темы
- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
- Приговор Азату Мифтахову4 материала
Свежий выпуск
№ 9 от 29 января 2021Читать номер
Что произошло за день 28 января. Коротко
«Новая газета»редакция
-
Мособлсуд признал законным решение выездного суда в отделе полиции в подмосковных Химках, который 18 января отправил политика Алексея Навального в СИЗО-1 «Матросская тишина». Навальный присутствовал на заседании по видеосвязи из СИЗО-1. Когда ему предоставили слово, он назвал происходящее «большим нарушением закона».
-
Сотрудника ФБК* Илью Пахомова арестовали на десять суток по делу о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) за встречу Навального в аэропорту Внуково. По этой же причине на десять суток арестовали менеджера штабов Навального Анастасию Кадетову, а юриста ФБК Алексея Молокоедова — на пять суток.
-
В возрасте 87 лет скончался актер театра и кино Василий Лановой. Ранее сообщалось, что актер пережил состояние клинической смерти. 2 января его госпитализировали с коронавирусом.
-
Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Рейсы из Москвы в Афины будут осуществляться два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю. Кроме этого, возобновляются перелеты из международных аэропортов еще восьми городов.
- Суд на два месяца арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева по обвинению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК) из-за нападения на машину ФСБ во время акции 23 января. Следственный комитет опубликовал видео, в котором Лакеев признает свою вину.
- Суд также арестовал до 23 марта Сайд-Мухаммада Джумаева, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК (применение насилия к сотруднику полиции). Он тоже дал признательные показания в видео, опубликованном СК.
-
В отношении соратника Навального Леонида Волкова возбудили уголовное дело о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК). Одновременно с этим столичная прокуратура предупредила москвичей о негативных последствиях участия в акциях протеста 31 января.
*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента