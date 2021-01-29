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«Новая» объясняет

Вторая Чеченская. Война, которая привела к власти Путина и Кадырова и уничтожила демократию: ВИДЕО

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№ 9 от 29 января 2021

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Что произошло за день 28 января. Коротко

Общество15

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  • Мособлсуд признал законным решение выездного суда в отделе полиции в подмосковных Химках, который 18 января отправил политика Алексея Навального в СИЗО-1 «Матросская тишина». Навальный присутствовал на заседании по видеосвязи из СИЗО-1. Когда ему предоставили слово, он назвал происходящее «большим нарушением закона».

  • Сотрудника ФБК* Илью Пахомова арестовали на десять суток по делу о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) за встречу Навального в аэропорту Внуково. По этой же причине на десять суток арестовали менеджера штабов Навального Анастасию Кадетову, а юриста ФБК Алексея Молокоедова — на пять суток.

  • В возрасте 87 лет скончался актер театра и кино Василий Лановой. Ранее сообщалось, что актер пережил состояние клинической смерти. 2 января его госпитализировали с коронавирусом. 

  • Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Рейсы из Москвы в Афины будут осуществляться два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю. Кроме этого, возобновляются перелеты из международных аэропортов еще восьми городов.

  • Суд на два месяца арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева по обвинению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК) из-за нападения на машину ФСБ во время акции 23 января. Следственный комитет опубликовал видео, в котором Лакеев признает свою вину.
  • Суд также арестовал до 23 марта Сайд-Мухаммада Джумаева, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК (применение насилия к сотруднику полиции). Он тоже дал признательные показания в видео, опубликованном СК.

  • В отношении соратника Навального Леонида Волкова возбудили уголовное дело о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК). Одновременно с этим столичная прокуратура предупредила москвичей о негативных последствиях участия в акциях протеста 31 января.

*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Теги:
sf, акции протеста, авиасообщение, арест, навальный
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