Умер актер Василий Лановой

На 88 году жизни скончался актер театра и кино Василий Лановой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Ирину Купченко.

Фото: Wikipedia / Mil.ru

Ранее сообщалось, что актера перевели в реанимацию, он пережил состояние клинической смерти.

2 января Ланового госпитализировали с коронавирусом. 7 января директор концертной программы Ланового Антонина Журавлева говорила, что актер чувствует себя хорошо, и что у него поражено не более пяти процентов легких.

Василий Лановой — народный артист СССР. За свою карьеру он сыграл более сотни ролей в спектаклях и фильмах. Его дебют в кино состоялся в 1954 году в фильме «Аттестат зрелости», а в 1956 году он сыграл главную роль в фильме «Павел Корчагин». Известность ему принесли роли в таких фильмах, как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Дни Турбиных» и другие.

С 1957 года Лановой работал в Театре имени Вахтангова. Там он играл в таких спектаклях, как «Гамлет», «Конармия», «Брестский мир», «Милый лжец» и многих других.

С 1985 года Лановой преподавал в Театральном институте им. Бориса Щукина, с 1996 года он заведовал кафедрой сценической речи.

Артист также принимал активное участие в общественной деятельности.