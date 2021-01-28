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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
Reuters: лидер группировки Proud Boys был информатором правоохранительных органов США
Лидер американской крайне правой военизированной группировки Proud Boys («Гордые ребята») Энрике Таррио в прошлом был информатором правоохранительных органов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на судебные документы.
По данным агентства, Таррио неоднократно работал под прикрытием после того, как его арестовали в 2012 году за мошенничество.
В распоряжении Reuters оказалась стенограмма судебного заседания, которое прошло в Майами в 2014 году. Согласно записи, за два года Таррио помог властям привлечь к ответственности более десяти человек по различным делам, связанным с наркотиками и подпольными казино.
Адвокат Джеффри Файлер, который представлял интересы Таррио, сказал в суде, что его клиент работал под прикрытием для раскрытия многочисленных дел, например, о продаже анаболических стероидов, наркотиков и незаконном ввозе людей через границу. Адвокат также назвал Таррио «плодовитым» источником.
Кроме этого, агент ФБР во время слушаний назвал Таррио «ключевым звеном» в расследованиях местной полиции дел, связанных с наркотиками. Прокурор, как сообщает Reuters, также просил уменьшить Таррио тюремный срок, так как он помогал правоохранительным органам в раскрытии дел.
При этом сам лидер группировки настаивает на том, что сокращение срока с 30 до 16 месяцев не связано с сотрудничеством с властями.
Как отмечает Reuters, нет доказательств того, что Таррио продолжал информировать правоохранительные органы с того времени. Однако он рассказал агентству, что предупреждал полицию о планах Proud Boys перед митингами в разных городах страны, но перестал это делать после 12 декабря.
Тогда в центре Вашингтона прошел митинг сторонников Трампа против результатов выборов. В нем приняли участие Proud Boys. Таррио вместе с другими членами группировки, собравшимися на митинг в шлемах и бронежилетах, посетил с экскурсией Белый дом. Вечером после митинга между сторонниками и противниками Трампа вспыхнули столкновения, в результате четыре человека получили ранения, десятки человек были задержаны.
В начале января полиция Вашингтона задержала Таррио по обвинению в сожжении 12 декабря баннера движения Black Lives Matter. Несмотря на то, что сам Таррио не принимал участия в последующем штурме Капитолия, как минимум пять членов Proud Boys обвинили в участии в беспорядках.