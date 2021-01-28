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№ 8 от 27 января 2021

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Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Общество106

106
 

Россия с 8 февраля возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром, передает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией и Сингапуром», — говорится в сообщении оперштаба. 

Рейсы из Москвы в Афины будут осуществляться два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю. 

Кроме этого, в оперштабе сообщили, что с 8 февраля возобновятся перелеты в другие страны из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов регионов увеличится до одного рейса в неделю. 

С 27 января Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром и увеличила число регулярных рейсов по маршруту Москва — Каир до пяти раз в неделю. 

Россия прекратила полеты в другие страны в марте прошлого года в рамках борьбы с COVID-19. Всего к настоящему моменту Россия возобновила авиасообщение с 19 странами, среди которых также Турция, Танзания, Сербия, ОАЭ, Мальдивы, Беларусь, Куба и ряд других стран. 

Теги:
сингапур, греция, sf, авиасообщение, коронавирус
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