Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Россия с 8 февраля возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром, передает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией и Сингапуром», — говорится в сообщении оперштаба.

Рейсы из Москвы в Афины будут осуществляться два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю.

Кроме этого, в оперштабе сообщили, что с 8 февраля возобновятся перелеты в другие страны из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов регионов увеличится до одного рейса в неделю.

С 27 января Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром и увеличила число регулярных рейсов по маршруту Москва — Каир до пяти раз в неделю.

Россия прекратила полеты в другие страны в марте прошлого года в рамках борьбы с COVID-19. Всего к настоящему моменту Россия возобновила авиасообщение с 19 странами, среди которых также Турция, Танзания, Сербия, ОАЭ, Мальдивы, Беларусь, Куба и ряд других стран.