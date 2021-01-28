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№ 8 от 27 января 2021

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Суд арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева до 23 марта

Общество212

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Пресненский суд Москвы арестовал до 23 марта TikTok-блогера Константина Лакеева по обвинению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК) из-за нападения на машину ФСБ во время акции 23 января. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

В видео, которое опубликовал Следственный комитет, Лакеев дал признательные показания, сообщив, что «закидывал снегом» машину правоохранителей.  

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович рассказала, что после задержания блогер две ночи спал «на стуле в следственном комитете, где его почти беспрерывно допрашивали».

«Его не кормили почти двое суток, еду ему приносил его адвокат. При задержании его побили, но следов не осталось», — уточнила она.

Ранее по делу о применении насилия к сотруднику полиции (ч.1 ст. 318 УК) суд арестовал Сайд-Мухаммада Джумаева, Евгения Есенова и Тимура Салихова. Александру Мучаеву, обвиняемому по той же статье, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Еще одно дело по статье о насилии к силовикам возбудили в отношении 35-летней женщины, которая участвовала в акции около Пушкинской площади. По версии следствия, она нанесла сотруднику полиции «несколько ударов в область туловища».

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Теги:
хулиганство, tiktok, sf, полиция, акции протеста, 23 января
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