Журналиста «Радио Свобода» Артема Радыгина вызвали на допрос по делу о нарушении санитарных правил

В Москве задержали внештатного корреспондента «Радио Свобода»* Артема Радыгина. Об этом сообщает издание со ссылкой на знакомого журналиста, бывшего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова.

Радыгин рассказал Раджабову, что его увезли на допрос из-за митинга в поддержку Алексея Навального. После этого он перестал выходить на связь.

«Радио Свобода» пишет, что позже журналиста отпустили, вручив ему повестку на допрос по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК).

Накануне по этому делу силовики провели массовые обыски у сторонников Навального, активистов и журналистов. Дело возбудили после акции протеста 23 января, в которой, как утверждает оперативный штаб, Москвы участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом.

После следственных мероприятий пять человек — брат политика Алексея Навального Олег Навальный, участница Pussy Riot Мария Алехина, Любовь Соболь, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева и координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов — стали подозреваемыми по уголовному делу о нарушении санитарных норм (ч. 1 ст. 236 УК). Им грозит до двух лет лишения свободы.

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