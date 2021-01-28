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Вторая Чеченская. Война, которая привела к власти Путина и Кадырова и уничтожила демократию: ВИДЕО

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№ 8 от 27 января 2021

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Суд на два месяца арестовал чеченца, подравшегося с сотрудниками ОМОНа на Пушкинской площади

Общество223

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Пресненский районный суд Москвы до 23 марта арестовал Сайд-Мухаммада Джумаева, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК (применение насилия к сотруднику полиции). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Следственный комитет опубликовал видео, в котором Джумаев дает признательные показания.  

После акции в поддержку Алексея Навального в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлен безоружный молодой человек, вступивший в схватку с бойцами ОМОНа.

Позже депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что молодой человек — уроженец Чечни. Депутат предложил ему помощь в урегулировании проблем с законом в обмен на отречение от оппозиции. Однако помощник депутата настаивал, что его начальник имел в виду только юридическую помощь.

Ранее в столице арестовали Евгения Есенова и Тимура Салихова по обвинению в применении насилия к представителю власти (ч.1 чт. 318 УК). Александру Мучаеву, обвиняемому по той же статье, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. 

Еще одно дело по статье о насилии к силовикам возбудили в отношении 35-летней женщины, которая участвовала в акции около Пушкинской площади и, по версии следствия, «нанесла находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область туловища». Признательные показания женщины также запечатлены на видео, опубликованном СК. 

TikTok-блогер Константин Лакеев, проходящий по делу о хулиганстве и порче имущества из-за нападения на машину ФСБ, пока остается в изоляторе. 

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Теги:
акции протеста, sf, силовики, насилие, 23 января, арест
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