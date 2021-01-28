В Сыктывкаре задержанного активиста отпустили после того, как он отказался подписать протокол без перевода на коми язык

В Сыктывкаре задержанный активист Алексей Иванов отказался подписать протокол без перевода на коми язык. Его отпустили из отделения полиции, сообщает депутат горсовета Николай Удоратин.

По словам Удоратина, на Иванова составили протокол по статье о нарушении установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Он отметил, что протокол не перевели на коми язык, и Иванов отказался его подписывать.

Ранее в Сыктывкаре полиция составила протоколы по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП) в отношении журналиста издания «Красное знамя» Валерия Черницына и главреда газеты «Правда Коми» Сергея Морохина. Журналистов обвинили в присутствии на акции без «отличительных знаков сотрудников СМИ».

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Полиция также пришла в квартиру сыктывкарского журналиста Елены Соловьевой. Ее мужа увезли в отдел давать объяснения по поводу участия в акции протеста 23 января.

Источник «Новой» сообщил о существовании списка из 100 человек, идентифицированных на видеозаписях акции протеста в Сыктывкаре. Утром 28 января в полицию привезли для дачи объяснений как минимум пять человек из этого списка.