В Петербурге и Москве завели еще три дела по статье о «насилии» над силовиками

Следователи в Санкт-Петербурге завели уголовное дело о «насилии» в отношении полицейского (ч.1 ст. 318 УК) во время митинга 23 января, организованного командой политика Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

По версии следователей, «лица (в пресс-релизе не уточняется, кто именно — ред.) из числа участников незаконной акции 23 января» около одного из домов на проезжей части Невского проспекта пытались прорвать оцепление, которое до этого выставили силовики. «В результате применения насилия со стороны митингующих нескольким сотрудникам правоохранительных органов причинены телесные повреждения», — утвержджают в СК. Силовики провели обыски, в ходе которых изъяли предметы, «представляющие интерес для следствия».

«По одному из адресов обнаружено большое количество наркотического растения — марихуаны», — заявили силовики. По делу задержан один местный житель, в СК ищут других, «причастных к совершению преступления».

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В Москве также возбудили еще два дела по статье о насилии к силовикам. По версии следователей, 23 января 35-летняя женщина, которая участвовала в акции около Пушкинской площади, «нанесла находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область туловища».

Она, как заявили силовики, признала свою вину. Другой участник акции, уроженец Псковской области, бросил «с силой специальное ограждение в сторону» силовика, утверждают в СК. Имена подозреваемых не сообщаются.

Утром 28 января сотрудники уголовного розыска задержали чеченца Сайд-Мухаммада Джумаева, которого подозревают в участии в столкновениях с сотрудниками ОМОНа в Москве 23 января. Джумаев — был пятым задержанным по делу о насилии против силовиков.

Ранее в столице арестовали Евгения Есенова и Тимура Салихова, которым вменяют применение насилия к представителю власти (ч. 1 чт. 318 УК). Александру Мучаеву, обвиняемому по той же статье, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. TikTok-блогер Константин Лакеев, проходящему по делу о хулиганстве и порче имущества из-за нападения на машину ФСБ, пока остается в ИВС.