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№ 8 от 27 января 2021

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В Хабаровске по «дадинской статье» задержали протоиерея Винарского

Общество165

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В Хабаровске на площади Ленина задержали протоирея Андрея Винарского. Полицейские подготовили материалы дела по «дадинской статье» (ст. 212.1 УК) против него, передает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Татьяну Титкову. 

По словам адвоката, Винарского скоро должны отпустить из отдела. Дело собираются возбудить завтра. 

Помимо протоирея, на площади Ленина задержали корреспондентку Activatica Кристину Грицаенко и журналистку SOTA Екатерину Ищенко. Их доставили в отдел полиции № 1. Ищенко, как передает SOTA, вменяют участие в несогласованной акции (ч. 5 20.2 КоАП). 

В конце ноября Винарского задержали, а затем арестовали на трое суток из-за участия в акции в поддержу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Протоиерей связывал задержание со своей деятельностью в качестве блогера, освещающего протестные акции. В августе его оштрафовали на 15 тысяч рублей из-за участие в митинге. Тогда внимание силовиков привлек плакат в руках клирика, на котором было написано «Суд присяжных в Хабаровске».

Ранее суд в Хабаровске арестовал на 11 суток координатора местного штаба Навального Алексея Ворсина по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАп). Сам Ворсин рассказывал, что поводом для ареста стало то, что 27 декабря на акции в поддержку Фургала он увез на машине журналистку, когда полицейские в штатском пытались ее задержать. Днем ранее главу штаба также оштрафовали на 150 тыс. рублей по статье о повторном нарушении правил митинга (ч. 8 ст. 20.2. КоАП).

Теги:
sf, дадинская статья, протесты, задержания, протоиерей, хабаровск
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