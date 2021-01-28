Координатора штаба Навального в Москве задержали на 48 часов по делу о нарушении санитарных норм во время митинга

Координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова задержали на 48 часов по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ч. 1 ст. 236 УК). Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Даниил Берман.

Сейчас Олега Степанова привезли на допрос в Главное следственное управление (ГСУ) МВД России. Адвокат Даниил Берман уточнил, из-за возможного конфликта интересов он не сможет представлять интересы Степанова, так как является адвокатом участницы Pussy Riot Марии Алехиной, которая также проходит по этому делу. Для оказания юридической помощи Степанову выехал адвокат Идрис Мингачев.

Теперь Степанов, как и брат политика Алексея Навального Олег Навальный, Мария Алехина, юрист ФБК* Любовь Соболь и глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, — подозреваемый по этому уголовному делу.

Утром 28 января Степанов должен был выйти на свободу после административного ареста в пять суток, однако его снова задержали прямо на выходе из спецприемника. Накануне силовики пришли с обыском в квартиру отца Степанова, а потом и домой к самому координатору штаба Навального в Москве. Специально для этого его привезли из спецприемника.

Всего 27 января силовики провели около 15 обысков: в офисе ФБК, студии «Навальный.LIVE», дома у Навального, где в этот момент была его жена Юлия, а также у других сторонников Алексея Навального. В квартиру матери главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова также пришли силовики: они провели там около четырех часов и изъяли жесткий диск.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента